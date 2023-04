Ο Λούκα Μαρίνι ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών, του αγώνα του MotoGP στην πίστα του Τέξας των ΗΠΑ.

Το τρίτο αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP ξεκίνησε, με αναβάτες και ομάδες να ρίχνονται στη μάχη του GP ΗΠΑ με το FP1. Η απαιτητική διαδρομή του Τέξας έβαλε δύσκολα σε όλους, με τον απρόλεπτο καιρό να... ανακατεύει την τράπουλα.

Ταχύτερος μετά τα πρώτα 45 λεπτά ήταν ο Λούκα Μαρίνι της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι. Ο Ιταλός σημείωσε χρόνο 2:03,250 και ήταν 0,150 δευτ. ταχύτερος του Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha. Αμφότεροι έδειξαν να έχουν πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους και απέφυγαν τα λάθη. Στην 3η θέση ήταν ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Racing, o οποίος θέλει να δει βελτίωση σε στεγνές συνθήκες με την GP23.

Στην 4η θέση της κατάταξης ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος επιβεβαιώνει -προς ώρας- πως η απόδοσή του στην Αργεντινή πριν δύο εβδομάδες δεν ήταν… πυροτέχνημα. Ακολούθησε ο Τζακ Μίλερ της KTM, o οποίος λατρεύει να οδηγεί στην πίστα του Τέξας.

Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν 6ος μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Πέκο Μπανάια, ο οποίος δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί και ήταν ο τελευταίος αναβάτης της Ducati που βρέθηκε εντός της πρώτης 10άδας. Ο Μάβερικ Βινιάλες ήταν 8ος, ενώ ακολούθησαν οι Τακάκι Νακαγκάμι και Μπραντ Μπίντερ.

Η δράση συνεχίζεται στις 23:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη και κρίσιμη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Εάν οι ουρανοί «ανοίξουν», τότε τα αποτελέσματα του FP1 θα ορίσουν ποιοι θα συμμετάσχουν στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Ορισμένοι εύχονται να μείνει μακριά η βροχή. Ανάμεσά τους ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπεζέκι, ο οποίος είχε πτώση στη στροφή 11 του FP1. O Μιγκέλ Ολιβέιρα επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό του στην Πορτογαλία. Μπορεί τώρα να ήταν εκτός 10άδας, όμως ήταν από τους λίγους που δεν χρησιμοποίησαν δεύτερο φρέσκο σετ ελαστικών στο τέλος της διαδικασίας.

