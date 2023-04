H γαλλική ομάδα σκοπεύει το επόμενο διάστημα να βελτιώσει την απόδοσή της ώστε να μάχεται για τις μπροστά θέσεις του grid της F1.

H μάχη των αναβαθμίσεων ξεκινάει μετά το μίνι-διάλειμμα της Formula 1 τον Απρίλιο. Οι ομάδες είχαν τρία Grand Prix ώστε να δουν το που βρίσκονται από πλευράς απόδοσης και τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουν στην εξέλιξη. Κάποιες έφτασαν τους στόχους τους, άλλες τους ξεπέρασαν και ορισμένες απέτυχαν να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες και φιλοδοξίες τους.

Η Alpine είναι μία ομάδα που είχε αρκετά παράξενους αγώνες έως τώρα στο 2023. Η A523 φαίνεται πως είναι μια βελτιωμένη έκδοση του μονοθεσίου του 2022 και μπορεί να παλέψει πιο κοντά στις κορυφαίες θέσεις. Στο εργοστάσιο του Ένστον στη Μ. Βρετανία ετοιμάζουν σημαντικές αναβαθμίσεις για τους επερχόμενους αγώνες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Alpine, Ότμαρ Σαφνάουερ, οι βελτιώσεις που θα «κουμπώσουν» στο μονοθέσιό τους, θα τους ανεβάσει επίπεδο: «Πιστεύουμε πως μπορούμε να παλέψουμε με τις Mercedes. Έχουμε ένα σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεων για το Αζερμπαϊτζάν και θα έχουμε μερικές ακόμη αναβαθμίσεις στο Μαϊάμι. Πιέζουμε να φέρουμε όσες περισσότερες είναι δυνατόν. Το σημαντικό είναι να λειτουργούν σωστά όταν τις τοποθετήσουμε στο μονοθέσιο. Την περασμένη χρονιά, είχαμε καλή συσχέτιση δεδομένων πίστας με το εργοστάσιο».

Total commitment from @OconEsteban 💯



From daring overtakes to chaos at Turn 1 😵 Watch all the best onboard action from Melbourne 🍿#AusGP @qatarairways #DrivenToPerfection