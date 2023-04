Ο βετεράνος οδηγός θεωρεί δεδομένη την φετινή πρωταθλήτρια στον μαγικό κόσμο της F1.

H Red Bull Racing έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Μετά τους πρώτους τρεις αγώνες της σεζόν, στο Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία και την Αυστραλία, έχει το απόλυτο – τόσο σε pole positions όσο και σε νίκες.

Έτσι, η αυστριακή ομάδα έχει φτάσει ήδη στους 123 βαθμούς, με την Aston Martin να ακολουθεί στους 65, τη Mercedes στους 56 και το περυσινό αντίπαλο δέος της Scuderia Ferrari, να έχει καθηλωθεί στους 26.

This doesn't happen often. A mid-race catch up 💬 pic.twitter.com/idRq5BIaOq