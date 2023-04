Μπορεί ο Μεξικανός να μην ανέβηκε στο βάθρο του Grand Prix της F1 στην Αυστραλία αλλά περιόρισε τη ζημιά.

Όταν η RB19 του Σέρχιο Πέρεζ κολλούσε στην αμμοπαγίδα της στροφής 3 στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ κατά τη διάρκεια του Q1 των κατατακτήριων δοκιμών, λίγοι πίστεψαν πως ο Μεξικανός θα έφτανε στο βάθρο του Grand Prix Αυστραλίας.

Παρότι δύο εβδομάδες νωρίτερα ο teammate του, Μαξ Φερστάπεν, είχε χρειαστεί μόλις 25 γύρους στο σιρκουί της Τζέντα ώστε να αναρριχηθεί από τη δέκατη-πέμπτη στη δεύτερη θέση της κατάταξης, το πεδίο μάχης και οι ισορροπίες ήταν διαφορετικές.

Ο οδηγός της Red Bull Racing έκανε έναν αθόρυβο αγώνα, παρότι κέρδισε στην πραγματικότητα περισσότερες θέσεις απ’ ότι ο Φερστάπεν στη Σαουδική Αραβία. Αξίζει λοιπόν να σταθούμε στο τι έκανε ο Μεξικανός στο Άλμπερτ Παρκ...

Checo's checklist...



✅ Fastest lap

✅ Fastest pit stop

✅ Driver of the Day

✅ Gained 15 places



Taking home 11 points in car #11!#AusGP #F1 @SChecoPerez pic.twitter.com/XIqHQAw1IZ