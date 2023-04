To πρόγραμμα Energizing Comfort του πολυτελούς αυτοκινήτου περιορίζει το φαινόμενο της ναυτίας.

Πρεμιέρα στις 25 Απριλίου θα κάνει η νέα E-Class και μέχρι τότε η Mercedes-Benz παρουσιάζει σε δόσεις τον τεχνολογικό εξοπλισμό του μεγάλου αυτοκινήτου. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει γνωστό ότι στο σύστημα πολυμέσων MBUX είναι εγκατεστημένες μία σειρά από εφαρμογές, όπως το TikTok και το παιχνίδι Angry Birds.

Τώρα η γερμανική εταιρεία μας ενημερώνει για το πρόγραμμα Energizing Comfort, το οποίο περιορίζει το φαινόμενο της ναυτίας στο συνοδηγό. Για να γίνει πράξη, συνεργάζονται διάφορα συστήματα: από την ελαφρά κλίση του καθίσματος προς τα πίσω, την είσοδο στην καμπίνα φρέσκου αέρα από τον κλιματισμό, τον ατμοσφαιρικό φωτισμό που αλλάζει ανάλογα με την ταχύτητα, την ενεργοποίηση του ιονιστή αέρα κ.α.

Το Energizing Comfort μπορεί να ενεργοποιηθεί και με την E-Class ακίνητη, ενώ όταν λήξει το δεκάλεπτο πρόγραμμα το κάθισμα του συνοδηγού επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

