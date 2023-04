Το όνειρο έγινε πολύ γρήγορα εφιάλτης για τον οδηγό της Mercedes-AMG στο Grand Prix της F1 στην Αυστραλία.

Ένα απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων έκρυβε για τον Τζορτζ Ράσελ το Grand Prix της Αυστραλίας, που αποτέλεσε τον τρίτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Με τον αγώνα στη Μελβούρνη να ξεκινά ονειρικά αλλά να ολοκληρώνεται πρόωρα και οδυνηρά για τον Βρετανό.

Μετά τις πολύ καλές του κατατακτήριες δοκιμές, βρέθηκε στην πρώτη σειρά του grid. Έκανε εξαιρετική εκκίνηση και έκλεψε τα ηνία, σε μία εξέλιξη εντελώς απρόσμενη δεδομένων όσων μας είχε δείξει η γερμανική ομάδα στους δύο πρώτους αγώνες της χρονιάς.

Not the result @GeorgeRussell63 deserved, but so much to be proud of this weekend. 💙 pic.twitter.com/OLkVAZUHbo