Πολύ χαρούμενος με την πρώτη νίκη του στο Άλμπερτ Παρκ ήταν ο Ολλανδός πρωταθλητής της Red Bull Racing, o οποίος ωστόσο έχει παράπονα για τη μάχη του με τον Λιούις Χάμιλτον.

Έπειτα από έναν μαραθώνιο, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη στο Grand Prix Αυστραλίας. Ο Ολλανδός έπρεπε να παλέψει για να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για 37η φορά στην πλούσια καριέρα του στη Formula 1, και το κατάφερε αξιοποιώντας την ταχύτατη RB19.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Ολλανδός ανέφερε για τον αγώνα του στο Άλμπερτ Παρκ: «Είχα πολύ κακή εκκίνηση. Στον πρώτο γύρο έπρεπε να προσέχω, είχα πολλά να χάσω. Ο ρυθμός του μονοθεσίου μας ήταν πάντα φοβερός, ήταν εμφανές. Περίμενα το DRS για να έχω την ευκαιρία να περάσω. Δεν ξέρω τι έγινε με τις κόκκινες σημαίες. Την πρώτη ίσως μπορείς να την βγάλεις, αλλά δεν καταλαβαίνω τι έγινε με τη δεύτερη. Ήταν χαοτικός αγώνας. Επιβίωσα, είχα καλό ρυθμό και κέρδισα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρώτη μου νίκη εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχει περάσει καιρός για την ομάδα από την τελευταία νίκη».

Όσο για τη μάχη του με τον Λιούις Χάμιλτον στον πρώτο γύρο, ο Φερστάπεν είπε: «Από πλευράς μου, προσπάθησα να αποφύγω επαφή. Στους κανονισμούς είναι ξεκάθαρο το τι σου επιτρέπεται να κάνεις όταν είσαι από την εξωτερική. Ξεκάθαρα, δεν ακολουθήθηκαν οι κανονισμοί, αλλά δεν πειράζει. Είχαμε καλό ρυθμό και τους περάσαμε. Είναι κάτι που θα το έχω στο μυαλό μου στον επόμενο αγώνα».

Για το λάθος του λίγους γύρους πριν τον τερματισμό, πρόσθεσε αστειευόμενος: «Έκανα χάρη στην πόλη, κούρεψα λίγο το γρασίδι, δεν χρειάζεται να το κάνουν. Μπλόκαρα τον τροχό μου και βγήκα λίγο εκτός».

Με τη νίκη του στην Αυστραλία, ο 25χρονος αύξησε τη διαφορά του από τον Σέρχιο Πέρεζ στο πρωτάθλημα οδηγών στους 15 βαθμούς.

Max Verstappen takes his first win Down Under! 😅



The Dutchman's victory marks @redbullracing's best-ever start to a season!! 🙌#AusGP #F1 pic.twitter.com/Lz9Qvv2qF0