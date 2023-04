Ποιος είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της F1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Άλμπερτ Παρκ; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο τρίτος αγώνας της Formula 1 για το 2023 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και απρόβλεπτο Grand Prix. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών μας έδωσαν μία πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 58 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται συναρπαστικοί και απρόβλεπτοι. To σιρκουί του Άλμπερτ Παρκ στην Αυστραλία είναι μία διαδρομή που προσφέρει ευκαιρίες για προσπέρασμα και για το λόγο αυτό, αναμένουμε συναρπαστικές μάχες.

Η νίκη στο Grand Prix Αυστραλίας αναμένεται να κριθεί ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες. Ο Μαξ Φερστάπεν μπορεί να πήρε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές, ωστόσο η βελτιωμένη Mercedes θέλει να παλέψει για τη νίκη. Η Aston Martin έχει πάντα εντυπωσιακό ρυθμό στα Grand Prix, ενώ η Ferrari έχει στήσει το μονοθέσιό της για τον αγώνα. Οι διαφορές είναι μικρότερες από τα προηγούμενα GP και αυτό μας προϊδεάζει για μία συναρπαστική μάχη.

A first pole Down Under for @Max33Verstappen 🙃#AusGP #F1 pic.twitter.com/5Uq78LZAx2