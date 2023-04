Ο Ισπανός είναι σίγουρος πως είχε την ταχύτητα να βρεθεί στην πρώτη τριάδα των κατατακτήριων δοκιμών του GP της F1 στην Αυστραλία.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας, τρίτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, δεν κύλησαν με τον καλύτερο τρόπο για τη Scuderia Ferrari. Οι Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ, περιορίστηκαν στην πέμπτη και την έκτη θέση αντίστοιχα, όντας μισό δευτερόλεπτο μακριά από τον pole man, Μαξ Φερστάπεν.

Όμως σύμφωνα με τον Ισπανό, δεν ήταν αυτή η πραγματική διαφορά του από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, αποδίδοντας το τελικό αποτέλεσμα σε κακό συντονισμό με το pit wall της Scuderia.

#Quali ✅@Carlossainz55 P5 @Charles_Leclerc P7



Tomorrow we'll give our best#AusGP pic.twitter.com/54fdIw0lXP