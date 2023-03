Οι αναβάτες της Aprilia κυριάρχησαν και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP στην πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο.

H δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Αργεντινής, το δεύτερο φετινό αγώνα του MotoGP, με το FP2 να μας προσφέρει ακόμη μία εντυπωσιακή παράσταση των αναβατών της Aprilia. Παρά τα απειλητικά σύννεφα, η βροχή δεν ήρθε και αυτό έδωσε την ευκαιρία στους αναβάτες να πιέσουν στο όριο τις μοτοσικλέτες τους. Παράλληλα άντλησαν πολύτιμα δεδομένα για το ρυθμό αγώνα.

Η Aprilia παρέμεινε στην κορυφή των χρόνων, με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό να παίρνει αυτήν τη φορά την πρώτη θέση στην κατάταξη. Ο Ισπανός στα τελευταία λεπτά του FP2 σημείωσε χρόνο 1:38,518 και ήταν 0,162 δευτ. ταχύτερος του teammate του, Μάβερικ Βινιάλες. Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο εντυπωσιακός Μάρκο Μπετζέκι της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι.

Μάλιστα, ο teammate του Ιταλού, Λούκα Μαρίνι, ήταν 4ος, μπροστά από τον Ζοάν Ζαρκό της Pramac Racing και τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Πέκο Μπανάια. Συνολικά, πέντε από τις επτά μοτοσικλέτες της Ducati ήταν στην πρώτη 10άδα και θα συμμετάσχουν απευθείας στο Q2.

Οι δύο αναβάτες της LCR Honda, Τακάκι Νακαγκάμι και Άλεξ Ρινς, κατάφεραν να βρεθούν στις δέκα πρώτες θέσεις, μαζί με τον Φράνκο Μορμπιντέλι της Yamaha. O Ιταλός ήταν όλη την ημέρα ταχύτερος του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή, Φάμπιο Κουαρταραρό.

Ο Γάλλος δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με την έλλειψη πρόσφυσης της M1 και περιορίστηκε στη 14η θέση. Αύριο, Σάββατο, θα παλέψει για μία καλή θέση στο grid των αγώνων από το Q1. Στην ίδια διαδικασία θα βρει τις δύο KTM, καθώς οι Μπραντ Μπίντερ και Τζακ Μίλερ, δεν κατάφεραν να σημειώσουν ανταγωνιστικά περάσματα.

Η δράση θα συνεχιστεί το Σάββατο στις 16:10 με το FP3. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 16:50 ώρα Ελλάδος.

Συνδυασμένα αποτελέσματα FP1&2 GP Αργεντινής

Φωτογραφίες: Aprilia