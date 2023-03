Επεισοδιακή αποδείχθηκε η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της F1 στη Μελβούρνη.

Η δράση στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, ξεκίνησε με μία «γεμάτη» πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Άλμπερτ Παρκ.

Η ωριαία διαδικασία είχε δύο κόκκινες σημαίες, είχε πολλές εξόδους και ολοκληρώθηκε με μία ενδιαφέρουσα τελική κατάταξη.

Ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων, σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1.18.790, επίδοση που ήταν ένα δευτερόλεπτο κάτω από την αντίστοιχη περυσινή στο FP1 της Μελβούρνης. Ήρθε χρησιμοποιώντας την μαλακή γόμα ελαστικών.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε ένα τετ α κε στη στροφή 4 αλλά τυχερός στην ατυχία του, δεν τραυμάτισε την RB19.

Max Verstappen runs off at the exit of Turn 4 👀 It's been a challenging opening practice session across the grid! 😲 #AusGP #F1 pic.twitter.com/o0iOHU0UoU

H Red Bull Racing είχε ρεζερβέ την κορυφή των χρόνων, με τον Ολλανδό να εναλλάσσεται εκεί με τον Σέρχιο Πέρεζ. Ο Μεξικανός έκανε τους γρήγορους γύρους του με τη μέση γόμα, ο Φερστάπεν κατέβαζε με τη μαλακή, μοτίβο που επαναλήφθηκε.

Ο οδηγός από τη Γουαδαλαχάρα έμεινε τρίτος στην κατάταξη, όντας μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του και 70 χιλιοστά από τον Λιούις Χάμιλτον, που μπήκε σφήνα ανάμεσα στους «ταύρους» με τη Mercedes.

Ο τέταρτος καλύτερος χρόνος ανήκε στην Aston Martin του Φερνάντο Αλόνσο ενώ ακολούθησαν οι δύο Ferrari.

Όμως όπως αναφέραμε, ήταν αρκετά επεισοδιακή περίοδος. Είδαμε πολλούς οδηγούς να εξερευνούν τα όρια της πίστας, με τον Κέβιν Μάγκνουσεν να πατά στο χαλίκι της στροφής 3 και τον Γιούκι Τσουνόντα να έχει μία εντυπωσιακή έξοδο στη στροφή 11.

Δείτε το συμβάν με πρωταγωνιστή τον Ιάπωνα της Scuderia AlphaTauri, στο video που ακολουθεί…

Despite a huge spin and being sent backwards into the gravel, Tsunoda was lucky to get away with this one! 😳#AusGP #F1 pic.twitter.com/M2ZcaDS42o