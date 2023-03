Σαν Σήμερα: Οι μάχη των αδερφών Σουμάχερ στα… χιλιοστά

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η σημερινή αναδρομή μας στο παρελθόν. Πότε ο Ντέιμον Χιλ ξεπέρασε τον πατέρα του σε νίκες στη Formula 1; Γιατί τα αδέρφια Σουμάχερ «χόρεψαν» σάμπα στη Βραζιλία; Πότε ήταν η πρώτη απογοήτευση του Σαρλ Λεκλέρ από τη Scuderia Ferrari; Αυτά, μαζί με το ποιος νίκησε στον αγώνα του MotoGP στην Αργεντινή το 2019, θα απαντηθούν παρακάτω.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 31/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1996, ο Ντέιμον Χιλ κατέκτησε μια άνετη νίκη στο GP Βραζιλίας και έφτασε τις 15 στη Formula 1, ξεπερνώντας τον πατέρα του. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ζαν Αλεζί της Benetton, ο οποίος έδωσε μεγάλη μάχη με τον Ζακ Βιλνέβ. Ο Καναδός εγκατέλειψε από οδηγικό λάθος κι έτσι ο Μίκαελ Σουμάχερ πανηγύρισε το πρώτο του βάθρο με τη Scuderia Ferrari.

Σαν σήμερα το 2002, ο Μίκαελ Σουμάχερ κράτησε οριακά πίσω του τον αδερφό του, Ραλφ, για να πάρει τη νίκη στο GP Βραζιλίας. Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ της McLaren συμπλήρωσε το βάθρο. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από την γκάφα του ποδοσφαιρικού θρύλου Πελέ κατά τον τερματισμό.



Ο Βραζιλιάνος είχε προσκληθεί για να κυματίσει την καρό σημαία, αλλά καθυστέρησε και έδωσε τον τερματισμό στον ένατο Τακούμα Σάτo. Οι κανονισμοί εκείνης της περιόδου όριζαν πως ο Ιάπωνας της Jordan ήταν (τεχνικά) ο νικητής, αλλά τα αποτελέσματα άλλαξαν και ο μεγάλος αδερφός Σουμάχερ διατήρησε τη νίκη του.

2002 BRAZIL



Pele forgets to wave the chequered flag just as Michael Schumacher crossed the line to win at Interlagos. An abysmal own goal by the Brazilian soccer legend #F1 pic.twitter.com/rSrWOB5Hi3