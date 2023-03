Formula 1: Σε δημοπρασία για φιλανθρωπικούς σκοπούς το κράνος του Μπότας

O Φινλανδός οδηγός της Alfa Romeo, θα αγωνιστεί στην Αυστραλία με κράνος ειδικού χρωματισμού και για... καλό σκοπό!

Ιδιαίτερο αναμένεται το επερχόμενο Grand Prix Αυστραλίας για τον Βάλτερι Μπότας. Ο Φινλανδός, θα αγωνιστεί στη διαδρομή του Άλμπερτ Παρκ για λογαριασμό της Alfa Romeo, έχοντας ένα κράνος με ειδικό χρωματισμό. Κι αυτό, για καλό σκοπό!

Συνεργάστηκε με τον καλλιτέχνη, Ρίκι Κιλντέα, ο οποίος δημιούργησε δύο κράνη αφιερωμένα σε κοινότητες ιθαγενών της Αυστραλίας. Μετά το τέλος του αγώνα στην Αυστραλία, ένα από τα δύο, θα τεθεί σε δημοπρασία, η οποία θα διαρκέσει έως τις 11 Απριλίου. Θα πραγματοποιηθεί μέσω του F1 Authentics. Τα έσοδα θα διατεθούν για δύο φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο ένας επιλέχθηκε από τον Μπότας και ο δεύτερος από τον Κιλντέα.

