Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ξεκάθαρος μιλώντας για το μέλλον του στην F1.

Ενώ τα media οργιάζουν στέλνοντας τον Λιούις Χάμιλτον άλλοτε στη Scuderia Ferrari, άλλοτε στη Red Bull Racing κι άλλοτε σπίτι του, αυτός έρχεται να βάλει τέλος στα σενάρια.

Μιλώντας μετά το τέλος του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, όπου αρκέστηκε στην πέμπτη θέση, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ρωτήθηκε σύμφωνα με το RacingNews365.com, αν εξετάζει τη μετακίνησή του σε άλλη ομάδα.

Lovely move from @LewisHamilton on Sunday 👏 pic.twitter.com/geiv11N61r

«Δεν επικεντρώνομαι σε κάτι τέτοιο. Αγαπώ αυτή την ομάδα και είμαι ευγνώμων σε όλους εκείνους που έχουν βρεθεί πλάι μου σε αυτό το ταξίδι με αυτή την ομάδα. Δεν μπορώ να με φανταστώ κάπου αλλού. Ούτε βλέπω τον εαυτό μου να τα παρατάει. Δεν νιώθω πως είμαι από αυτούς που τα παρατάνε», είπε ο 38χρνος.

Έπειτα στάθηκε και στη δύσκολη αγωνιστική πραγματικότητα, στην οποία έχει στη διάθεσή του ένα μονοθέσιο που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την RB19.

This moment between Lewis and Shov ❤️ pic.twitter.com/4WFZq0DZIU