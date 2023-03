Οι δρόμοι του Σάο Πάολο φιλοξένησαν έναν συναρπαστικό αγώνα στον οποίο επικράτησε ο Μιτς Έβανς.

Γεμάτο ανατροπές και θέαμα ήταν το παρθενικό ePrix της Formula E, που έλαβε χώρα στη Βραζιλία. Το σκηνικό στήθηκε στο Σάο Πάολο κι εκεί είδαμε έναν αγώνα που θα θυμόμαστε για καιρό, που είχε συνολικά 114 προσπεράσεις!

We go green in São Paulo and it's chaos into Turn 1! 🤯 @juliusbaer #SaoPauloEPrix pic.twitter.com/cSiOV4BKmV — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) March 25, 2023

Νικητής αναδείχθηκε ο Μιτς Έβανς, με το βάθρο να περιλαμβάνει μόνο οδηγούς με μονοθέσια που έχουν ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα με το σήμα της Jaguar.

Σάμπα στην κορυφή

Συνολικά 23 χιλιάδες θεατές βρέθηκαν στις κερκίδες για να απολαύσουν τον έκτο αγώνα της σεζόν, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Στόφελ Φαντούρν της DS Penske, να βρίσκεται στην pole. O πρώην πιλότος της Formula 1 κρατούσε πίσω του τον Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα της Porsche στα αρχικά στάδια του αγώνα αλλά σύντομα ο αγώνας έγινε ροντέο.

Μόνο στον γύρο 14 άλλαξε τρεις φορές χέρια η πρωτοπορία, στη συνέχεια είχαμε και αυτοκίνητα ασφαλείας κι αυτός που αναδείχθηκε όσο κυλούσαν οι γύροι, ήταν ο Έβανς.

MITCH EVANS TAKES THE LEAD OF THE @JULIUSBAER #SAOPAULOEPRIX!!! 😯😯😯 pic.twitter.com/BiDUnnfYrQ — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) March 25, 2023

Ο Νεοζηλανδός είχε εκκινήσει τρίτος κι όταν βρέθηκε στην πρωτοπορία στον γύρο 32 κι έκτοτε έπαιξε συγκλονιστική άμυνα. Από τη μία είχε ασφυκτική πίεση από τον Νικ Κάσιντι της Envision κι από την άλλη από τον teammate του στη Jaguar, Σαμ Μπερντ. Αρκεί να σας πούμε πως στον τερματισμό, τους χώριζε μισό δευτερόλεπτο.

That winning feeling 🤩



Mitch Evans enjoying every second of his Julius Baer #SaoPauloEPrix win! pic.twitter.com/LjvY1tRRED March 25, 2023

Αυτή ήταν η πρώτη φετινή νίκη του Έβανς και το τρίτο συνεχόμενο βάθρο του συμπατριώτη του Κάσιντι, με την Envision να προμηθεύεται κινητήρια σύνολα από τη Jaguar.

From 18th to 7th 👏



You voted for Championship leader @PWehrlein as your Driver of the Race 🔥@JuliusBaer #SaoPauloEPrix pic.twitter.com/UYVrKSEQGg — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) March 25, 2023

Ακολούθησαν οι πρώην πρωταθλητές Ντα Κόστα και Ζαν Ερίκ Βερν (DS Penske), ο Φαντούρν έπεσε έκτος ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Πασκάλ Βερλάιν της Porsche, εκκίνησε μόλις 18ος αλλά κατάφερε να δει την καρό σημαία έβδομος!

Αναλυτικά η κατάταξη

Η βαθμολογία οδηγών

Στη βαθμολογία, ο Βερλάιν παραμένει μίλια μακριά – έχει 86 πόντους έναντι 62 του Ντένις, με τον Κάσιντι να σκαρφαλώνει στους 61 και την τρίτη θέση. Αναλυτικά...



Η βαθμολογία οδηγών μετά το ePrix Βραζιλίας" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ed528810-51ae-45b9-8f5e-840d8094ba4e" src="/sites/default/files/inline-images/2021-07/formula-e-23-rd6-brasil-driver-standings.jpg">

Η βαθμολογία κατασκευαστών

Στους κατασκευαστές η Porsche διατηρεί τα ηνία παρά τη χαμηλή πτήση, έχει 144 πόντους στο ενεργητικό της. Η Jaguar TCS Racing είναι πλέον στους 103 ενώ η Envision Racing στους 83. Αναλυτικά..



Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά το ePrix Βραζιλίας" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5acb6091-c73d-417e-9cd9-b607a03067d4" src="/sites/default/files/inline-images/2021-07/formula-e-23-rd6-brasil-team-standings.jpg">

Η επόμενη μάχη

Η συνέχεια είναι επί γερμανικού εδάφους και συγκεκριμένα με διπλή μάχη στο Βερολίνο, στις 22 και 23 Απριλίου.