Ο πρώτος Αγώνας Σπριντ στην ιστορία του MotoGP ήταν υπόθεση της Ducati με τον Μπανάια νικητή και τον Μαρτίν στη 2η θέση, 3ος ο Μαρκ Μάρκεθ.

Μια νέα σελίδα στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP ξεκίνησε στο Πορτιμάο με τον πρώτο Αγώνα Σπριντ για το Grand Prix Πορτογαλίας. Ήταν ένας εντυπωσιακός αγώνας με πολλές μάχες και πτώσεις, καθώς οι αναβάτες τα έδωσαν όλα στους 12 μόλις γύρους που κράτησε.

Αυτός που τα βιβλία των ρεκόρ θα καταγράψουν ως τον πρώτο νικητή σε Αγώνα Σπριντ είναι ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati. Ο πρωταθλητής έδινε σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνα μεγάλη μάχη με τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati και κατάφερε στον τελευταίο γύρο να περάσει και να δει πρώτος την καρό σημαία.

Τρομερό αγώνα έκανε ο Μαρκ Μάρκεθ με τη Repsol Honda, ο οποίος πάλεψε με τους αντιπάλου και με τη μοτοσικλέτα του σε όλο τον αγώνα για να τερματίσει τελικά στην 3η θέση, μπροστά από τον Τζακ Μίλερ της ΚΤΜ, ο οποίος επίσης βρισκόταν συνεχώς μέσα στο γκρουπ των πρωτοπόρων.

Ακολούθησαν στις επόμενες θέσεις τρεις μοτοσικλέτες της Aprilia, με τους Μάβερικ Βινιάλες, Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μιγκέλ Ολιβέιρα να τερματίζουν στις θέσεις 5, 6 και 7. Η σειρά αυτή δεν είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική γιατί ο Ολιβέιρα της δορυφορικής RNF ήταν ταχύτερος και διεκδικούσε με αξιώσεις μια θέση στην 3άδα, πριν κάνει ένα λάθος στον τελευταίο γύρο και πέσει πίσω από τους δύο αναβάτες της εργοστασιακής ομάδας.

Τις δύο επόμενες βαθμολογούμενες θέσεις πήραν ο Ζοάν Ζαρκό και Άλεξ Μάρκεθ, αμφότεροι με Ducati. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha δεν έκανε καλό ξεκίνημα στη χρονιά και τερμάτισε εκτός βαθμών στη 10η θέση. Ο Γάλλος ήταν και άτυχος στο ξεκίνημα, καθώς έχασε πολλές θέσεις όταν ο Tζοάν Μιρ παραλίγο να τον παρασύρει στην πτώση του και προσπάθησε πολύ να ανακάμψει, χωρίς να καταφέρει να μπει στους βαθμούς.

Ο πρώτος Αγώνας Σπριντ της χρονιάς είχε πολλά «θύματα» Ήδη στον πρώτο γύρο οι Λούκα Μαρίνι και Ενέα Μπαστιανίνι συγκρούστηκαν και βγήκαν εκτός αγώνα, με ξεκάθαρη ευθύνη του πρώτου. Στη συνέχεια έπεσε και ο Τζοάν Μιρ ενώ εγκατέλειψαν επίσης οι Αουγούστο Φερνάντεζ και Μάρκο Μπετζέκι.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΣΠΡΙΝΤ