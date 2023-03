Ο Τζακ Μίλερ της KTM ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη και επεισοδιακή περίοδο ελεύθερων του MotoGP για το GP Πορτογαλίας.

H δράση συνεχίστηκε με εντυπωσιακό και περιπετειώδη τρόπο στην πίστα του Πορτιμάο για το Grand Prix Πορτογαλίας του MotoGP. Το FP2 διεκόπη δύο φορές, είδαμε ανατροπές και «μεγάλα» ονόματα να είναι αντιμέτωπα με μεγάλους μπελάδες.

Ταχύτερος μετά την πρώτη ημέρα στο Πορτιμάο ήταν ο Τζακ Μίλερ. Ο Αυστραλός αναβάτης της KTM σημείωσε το 1:37,709 στο τέλος της διαδικασίας και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι του με την αυστριακή ομάδα. Στη 2η θέση ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia Racing, με τον Ισπανό να υπολείπεται του Μίλερ μόλις για 37 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στην 3η θέση της ημέρας βρέθηκε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια.

What a lap from @jackmilleraus! 😅



Well deserving of a celebratory stoppie and bunny hop! 😂#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/6KxOW2OLgX