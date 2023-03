O Άλεξ Μάρκεθ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP για το 2023, στην πίστα του Πορτιμάο.

Το πρώτο FP1 για τη νέα αγωνιστική χρονιά του MotoGP πέρασε στην ιστορία. Ομάδες και αναβάτες, ολοκλήρωσαν το εναρκτήριο 45λεπτο στην πίστα του Πορτιμάο για το Grand Prix Πορτογαλίας, με τα αποτελέσματα να είναι άκρως ενδιαφέροντα.

Στην κορυφή της κατάταξης ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing Ducati. O Ισπανός σημείωσε το 1:38,782 στο τέλος της διαδικασίας και ήταν 45 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του εντυπωσιακού Τζοάν Μιρ της εργοστασιακής ομάδας της Honda. Ο πρωταθλητής του 2020 έδειξε να έχει αυτοπεποίθηση από νωρίς στην RC213V του και επιθυμεί να ξεκινήσει το νέο του ταξίδι με το ιαπωνικό εργοστάσιο, παίρνοντας ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ακολούθησαν άλλες τρεις μοτοσικλέτες της Ducati, με τους Λούκα Μαρίνι, Μάρκο Μπεζέκι και Ζοάν Ζαρκό. Ο ταχύτερος αναβάτης της Aprilia ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος βρέθηκε στην 6η θέση της κατάταξης.

Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν στην 7η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν τρεις ακόμη παγκόσμιοι πρωταθλητές: Φάμπιο Κουαρταραρό, Πέκο Μπανάια και Μαρκ Μάρκεθ.

Οι διαφορές ήταν αρκετά μικρές μετά το FP1 στο Πορτιμάο, με τους πρώτους 15 αναβάτες να είναι στο ίδιο δευτερόλεπτο. Τα αποτελέσματα του FP1 μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά. Εάν η βροχή κάνει την εμφάνισή της στο FP2 και οι αναβάτες δεν βελτιώσουν τους χρόνους τους, τότε οι 10 πρώτοι του FP2, θα πάρουν το εισιτήριο για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

The Portuguese fans will be cheering loud for @_moliveira88 this weekend 🙌



And there's good reason to, as he could well be in the mix for a podium! 🤔#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/SsXEpOq6h9