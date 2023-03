Σαν Σήμερα: To ντεμπούτο του Σένα στη Formula 1 και η νεροποντή στη Μαλαισία

Τα βιβλία της ιστορίας της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, περιλαμβάνουν ιστορίες που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη όλων. Ακολουθούν οι κυριότερες της ημέρας.

Σήμερα το ταξίδι μας στο παρελθόν, περιλαμβάνει δύο αγώνες της Formula 1 στη Βραζιλία, ένα χαοτικό Grand Prix στη Μαλαισία και την πρεμιέρα του 2018 στην Αυστραλία. Επιπλέον, μαθαίνουμε τι έγινε στον αγώνα του MotoGP στη Χερέθ το 2007. Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1984, πραγματοποιήθηκε το GP Βραζιλίας για την πρεμιέρα εκείνης της σεζόν στη Formula 1. Νικητής αναδείχθηκε ο Αλέν Προστ της McLaren, με τους βασικούς διώκτες του, Νίκι Λάουντα και Ντέρεκ Ουόρουϊκ, να τίθενται εκτός με πρόβλημα στα ηλεκτρικά και την ανάρτηση αντίστοιχα. Δεύτερος τερμάτισε ο Κέκε Ρόσμπεργκ και τρίτος ο poleman Έλιο Ντε Άντζελις.

Το ντεμπούτο του στη Formula 1 πραγματοποίησε και ο αείμνηστος Άιρτον Σένα, ο οποίος έμεινε από νωρίς εκτός αγώνα, καθώς ο κινητήρας της Toleman «παρέδωσε πνεύμα».

Σαν σήμερα το 1990, η ανανεωμένη πλέον πίστα του Ιντερλάγκος φιλοξένησε ξανά το Grand Prix Βραζιλίας, μετά από 10 χρόνια. Νικητής αναδείχθηκε ο Αλέν Προστ της Ferrari, με τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ να τερματίζει δεύτερος.



Ο Άιρτον Σένα της McLaren, είχε για μεγάλο μέρος του αγώνα την πρωτοπορία, όμως η επαφή του με τον Σατόρου Νακατζίμα τον περιόρισε στο τελευταίο σκαλί του βάθρου.

Σαν σήμερα το 2007, ο Βαλεντίνο Ρόσι κατέκτησε τη νίκη στην πίστα της Χερέθ, για τον δεύτερο αγώνα εκείνης της σεζόν στο MotoGP.



Πίσω του βρέθηκε ο έτερος αναβάτης της Yamaha, Κόλιν Έντουαρντς, ενώ ο πρωταθλητής, Νίκι Χέιντεν, τερμάτισε μόλις στην έβδομη θέση.

Σαν σήμερα το 2012, πραγματοποιήθηκε το χαοτικό Grand Prix Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ. Εξαιτίας έντονης νεροποντής, ο αγώνας διεκόπη προσωρινά στον 9ο γύρο. Με την πίστα σταδιακά να στεγνώνει, ο Φερνάντο Αλόνσο οδήγησε εξαιρετικά και βρέθηκε στην πρωτοπορία.



Ο Σέρχιο Πέρεζ της Sauber αξιοποίησε την καλή στρατηγική της ομάδας του και έφτασε σε απόσταση βολής από τον Ισπανό, θέτοντας υποψηφιότητα για μια ιστορική νίκη. Ωστόσο, παρά την πίεση που άσκησε, έκανε ένα μικρό λάθος στη δύσκολη στροφή 14 του 50ου γύρου και τελικά αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, σημειώνοντας ένα πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον.

