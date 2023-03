Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν προβληματισμένος μετά το τέλος του αγώνα της F1 στην Τζέντα σχετικά με την απόδοση του μονοθεσίου του.

Έπειτα από ένα κακό πλασάρισμα στις κατατακτήριες δοκιμές το Σάββατο, ο Λιούις Χάμιλτον αναρριχήθηκε στην κατάταξη στο Grand Prix Σαουδικής Αραβίας και τερμάτισε στην 5η θέση. Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, ο 38χρονος Βρετανός δεν μπορούσε να βρει το σωστό στήσιμο στην W14 E-Performance και η δυσαρέσκειά του ήταν εμφανής.

Μετά το τέλος του αγώνα στην Τζέντα, ο οδηγός της Mercedes-AMG ήταν χαρούμενος με το αποτέλεσμα που πήρε, όμως έδωσε έμφαση στο λάθος set-up που είχε το μονοθέσιό του σε σχέση με του teammate του, Τζορτζ Ράσελ.

«Πήραμε πολλούς και σημαντικούς βαθμούς για την ομάδα. Εγώ κέρδισα θέσεις κάτι το οποίο ήλπιζα να γίνει, να ανέβω ψηλά στην κατάταξη. Είμαι ευγνώμων που από την 7η θέση ανέβηκα στην 5η. Η στρατηγική δεν δούλεψε για εμένα. Το στήσιμο του μονοθεσίου ήταν λάθος. Πιστεύω πως αν είχα το set-up του Ράσελ θα ήμουν σε καλύτερη θέση. Έχουμε πολλούς τομείς να δουλέψουμε, αλλά μπορούμε να πάρουμε κάποια θετικά από τον αγώνα», είπε ο Χάμιλτον στο Sky Sports.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις διαφορές που είχαν μεταξύ τους τα δύο μονοθέσια της Mercedes και το αντίκτυπο που έχουν οι οδηγοί στο set-up και στη στρατηγική, o 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής απάντησε: «Δουλεύουμε πολύ με το στήσιμο του μονοθεσίου. Ήμασταν ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις το τριήμερο. Διάλεξα εγώ τη μία κι εκείνος την άλλη. Υποτίθεται πως ο Τζορτζ διάλεξε τη λάθος επιλογή με το στήσιμο του μονοθεσίου, αλλά για εκείνον δούλεψε. Οπότε μπορούσα μόνο να έχω ίδιο ρυθμό με εκείνον αντί να είμαι πιο γρήγορος. Θα παλέψω όμως σκληρά για να διασφαλίσω πως θα βελτιωθούν τα πράγματα».

Μετά από δύο αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, o Χάμιλτον βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας οδηγών με 20 βαθμούς.

Solid points. 💪 That's P4 for George and P5 for Lewis in Jeddah. 🏁 pic.twitter.com/oZdshJkpvB