Η F1 μοιράστηκε ένα video που μαρτυρά την επικινδυνότητα του ταχύτερου σιρκουί πόλης στο καλεντάρι.

Η Formula 1 ετοιμάζεται να πατήσει ξανά γκάζι και μάλιστα για τα καλά, με τον δεύτερο αγώνα της σεζόν να διεξάγεται στο παραλιακό μέτωπο της Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία. Σε μία αγωνιστική διαδρομή που έχει εντυπωσιακή χάραξη, με 6.1 χιλιόμετρα γεμάτα προκλήσεις!

Συνολικά 27 στροφές, οι περισσότερες με τον τοίχο εφιαλτικά κοντά και με τις ταχύτητες σε αδιανόητα επίπεδα: 337 χιλιόμετρα την ώρα έγραψε το speed trap το Σάββατο στην περίπτωση του poleman Σέρχιο Πέρεζ.

Κι επειδή στην τηλεοπτική κάλυψη ίσως να μην είναι ξεκάθαρα τα επίπεδα ταχύτητας, η F1 μοιράστηκε ένα video που την αποδίδει πλήρως!

Περισσότερα πατώντας play!

When they called it the fastest street circuit in the world... they really weren't kidding 😱#SaudiArabianGP #F1 @SaudiArabianGP pic.twitter.com/ZwbTBLOeSQ