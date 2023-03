Δείτε πως ο οδηγός της Red Bull Racing κατέκτησε τη δεύτερη pole position της καριέρας του στην F1.

Πέρυσι τέτοια εποχή ο Σέρχιο Πέρεζ κατέκτησε την pole position για το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, που ήταν και η πρώτη του στον μαγικό κόσμο της Formula 1. Μάλιστα αυτή είχε έρθει με το μονοθέσιο #11, ακριβώς 11 χρόνια μετά το ντεμπούτο του Μεξικανού στο σπορ.

Να όμως που η ιστορία επαναλαμβάνεται και ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν και φέτος ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών στην απαιτητική διαδρομή της Τζέντα.

