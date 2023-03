Σαν Σήμερα: Το τελευταίο 1-2 της Renault στη Formula 1

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Σαν σήμερα το 1964, γεννήθηκε ο Νίκολα Λαρίνι. Ο Ιταλός εισήλθε στη Formula 1 το 1987 και οδήγησε για τις αδύναμες ομάδες των Coloni, Osella, Ligier και Modena, αδυνατώντας να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του. Αργότερα υπήρξε δοκιμαστής στη Ferrari, αναπληρώνοντας την κενή θέση που άφησαν οι τραυματίες Ιβάν Καπέλι και Ζαν Αλεζί, στα τέλη του 1992 και στις αρχές του 1994 αντίστοιχα. Μάλιστα, το 1994 τερμάτισε δεύτερος στο GP Σαν Μαρίνο, με το μοναδικό του βάθρο να επισκιάζεται από τον θάνατο του Άιρτον Σένα. Έχοντας ήδη αναδειχθεί πρωταθλητής στα αυτοκίνητα τουρισμού της Ιταλίας και της Γερμανίας με την Alfa Romeo, ο Λαρίνι επέστρεψε για λίγους αγώνες στη Formula 1 το 1997 με τη Sauber.

Σαν σήμερα το 1977, οι Τζορτζ Ντάιερ και Μπραντ Φρίσελι πήραν μία ανέλπιστη νίκη στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ οδηγώντας μία Porsche Carrera RSR. Ο θρίαμβος ήρθε για το πλήρωμα από την Καλιφόρνια έπειτα από προβλήματα που αντιμετώπισαν αρκετά ακόμη αγωνιστικά που ήταν ψηλότερα στην κατάταξη.

Σαν σήμερα το 1983, ο αγώνας 12 Ωρών του Σίμπρινγκ πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους πιο χαοτικούς και ανατρεπτικούς όλων των εποχών. Σε ένα grid 84 αυτοκινήτων παντός είδους –από Porsche 935 μέχρι Renault 12- υπήρξε ένα απίστευτο απρόοπτο. Λόγω του τεράστιου αριθμού συμμετοχών, οι ομάδες ξέμειναν από καύσιμα και έπρεπε να διακοπεί ο αγώνας πριν «πέσει» η νύχτα, ώστε ένα βυτιοφόρο να φτάσει στα pit και να τις ανεφοδιάσει.



Η πρωτοπορία άλλαξε 8 φορές μεταξύ 23 αυτοκινήτων σε τρεις κατηγορίες, όμως νικητές αναδείχθηκαν οι Ουέιν Μπέικερ, Τζιμ Μούλεν και Κις Νίεροπ με μια Porsche 935 που μετατράπηκε σε 934 ώστε να πληροί τους κανονισμούς της IMSA GTO. Πέρα από κάθε λογική, το εν λόγω πλήρωμα ανέτρεψε διαφορά 11 γύρων ώστε να κερδίσει.

Σαν σήμερα το 1988, η Porsche κατέγραψε την 17η νίκη της στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ με μια 962, την οποία μοιράστηκαν οι Γερμανοί Κλάους Λούντβιγκ και Χανς-Γιοακίμ Στουκ για την ομάδα Bayside Disposal Racing.



Μάλιστα, επρόκειτο για την ίδια #86 Porsche 962 που είχε προσφέρει τη νίκη στους Μπόμπι Ρέιχαλ και Γιάχαν Μας ακριβώς έναν χρόνο νωρίτερα.

Σαν σήμερα το 1994, οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ διεξήχθησαν για πρώτη φορά στη νέα εποχή των καινούριων αγωνιστικών WSC, τα οποία πλέον συγκροτούσαν τη μεγάλη κατηγορία του IMSA GT με συμμετοχές πρωτοτύπων δίχως οροφή. Όλα όμως αποδείχθηκαν αναξιόπιστα κι έτσι η νίκη πέρασε σε αγωνιστικό υποδεέστερης κατηγορίας.



Συγκεκριμένα, η καρό σημαία έπεσε μετά από 327 γύρους για το #75 Nissan 300ZX Turbo και τους οδηγούς Τζον Μόρτον, Τζόνι Ο’Κόνελ και Στιβ Μίλεν. Μέχρι το 2008 και τη συνολική νίκη ενός LMP2 της Porsche, αυτή ήταν η τελευταία φορά που δεν κέρδισε στο Σίμπρινγκ αγωνιστικό της πρώτης κατηγορίας.

Σαν σήμερα, επίσης το 2000, ο θρύλος του MotoGP, Βαλεντίνο Ρόσι, έκανε το ντεμπούτο του στην τότε μεγάλη κατηγορία των 500cc, στο Grand Prix Νότιας Αφρικής και την πίστα της Πικάσα. Ο «Γιατρός» έκανε νωρίς τον ταχύτερο γύρο, αλλά είχε μια πτώση λίγο πριν τα μισά του αγώνα και εγκατέλειψε.



Ο αγώνας αυτός έχει μείνει στην ιστορία και για την πρώτη νίκη του Γκάρι ΜαΚόι στη μεγάλη κατηγορία. Οι άλλες δύο θέσεις του βάθρου καταλήφθηκαν από τον Κάρλος Τσέκα της Yamaha και τον Λόρις Καπιρόσι της Pons Honda.

Σαν σήμερα το 2005, συνεχίζοντας τους θριάμβους της στους αγώνες αντοχής του ALMS και όχι μόνο, η Audi κατέκτησε άλλη μία νίκη στις 12 ώρες του Σίμπρινγκ - την 6η συνεχόμενη. Παρά την απουσία εργοστασιακών συμμετοχών για μία ακόμη χρονιά, η γερμανική φίρμα εμπιστεύτηκε τα αξιόπιστα R8 της στην ADT Champion Racing και σάρωσε τον ανταγωνισμό. Η #16 MG-Lola, το κοντινότερο LMP1 στην κατάταξη, τερμάτισε 20 ολόκληρους γύρους πίσω.

Σαν σήμερα το 2006, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μαλαισίας, δεύτερος γύρος της σεζόν στη Formula 1. Νικητής αναδείχθηκε ο Τζιανκάρλο Φισικέλα της Renault, ο οποίος άφησε πίσω του τον Φερνάντο Αλόνσο με τη δεύτερη R26. Αυτή ήταν η τρίτη και τελευταία νίκη για τον Ιταλό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.



Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον οδηγό της Honda, Τζένσον Μπάτον. Παραδόξως, αυτό ήταν το δεύτερο και τελευταίο μέχρι σήμερα 1-2 για τη Renault σε Grand Prix της F1.

