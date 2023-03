Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του WEC για το 2023 με την Toyota Gazoo Racing να κατακτά τη νίκη στο Σίμπρινγκ με το GR010 Hybrid των Κομπαγιάσι, Κόνγουεϊ και Λόπεζ.

Η αυγή της νέας εποχής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) στο Σίμπρινγκ, με τον αγώνα των 1.000 Μιλίων, μας πρόσφερε έντονη δράση και θέαμα. Στις οκτώ ώρες δράσης, είδαμε προσπεράσματα, τρομερές μονομαχίες, δράμα, συγκρούσεις, επικίνδυνα ατυχήματα και ανατροπές.

Hypercar

H παγκόσμια πρωταθλήτρια, Toyota Gazoo Racing, κατέκτησε τη νίκη κάνοντας μάλιστα το 1-2, με τα αγωνιστικά της να δίνουν τεράστια μάχη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Νικητές αναδείχθηκαν οι Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ-Μαρία Λόπεζ στο #7 GR010 Hybrid Hypercar, οι οποίοι επικράτησαν κατά 2,1 δευτερόλεπτα από τους teammate τους στο #8, Σεμπαστιέν Μπουέμι, Μπρέντον Χάρτλεϊ και Ρίο Χιρακάβα. Τα αγωνιστικά της ιαπωνικής ομάδας έκαναν τον καλύτερο δυνατό αγώνα, είχαν εξαιρετικό ρυθμό, τέλεια στρατηγική και απέφυγαν τα λάθη.

Στην 3η θέση του βάθρου βρέθηκε η #50 Ferrari 499P των Αντόνιο Φουόκο, Μιγκέλ Μολίνα και Νίκλας Νίελσεν, οι οποίοι ξεκίνησαν από την pole position. H ιταλική ομάδα έκανε το τραγικό λάθος να κάνει pit-stop κατά τη διάρκεια του αυτοκινήτου ασφαλείας την πρώτη ώρα και έχασε πολύτιμο χρόνο. Σε συνδυασμό με ποινές διέλευσης και ορισμένα λάθη, το πλήρωμα του #50 τερμάτισε 2 γύρους πίσω από τα Toyota.

To έτερο αγωνιστικό της Ferrari, το #51, είχε ατύχημα την έκτη ώρα του αγώνα. Ως αποτέλεσμα τέθηκε εκτός διεκδίκησης του βάθρου και τερμάτισε στην 7η θέση της κατηγορίας, 12 γύρους πίσω από τα δύο GR010.

Για να πάρει το βάθρο η Ferrari έπρεπε να… ιδρώσει, καθώς η Cadillac Racing με το #2 V.Series-R τερμάτισε στην 4η θέση, 10 δευτερόλεπτα πίσω από τη #50 499P. Μπορεί στην αμερικανική ομάδα να μην είχαν τον απόλυτο ρυθμό να ανταγωνιστούν την Toyota, ωστόσο είχαν εξαιρετική διαχείριση ελαστικών.

Η Porsche Penske Motorsport τερμάτισε στις θέσεις 5 και 6, αντιμετωπίζοντας πληθώρα προβλημάτων. Η 963 Hybrid δεν είχε το ρυθμό των αντιπάλων της και υπέφερε από υποστροφή και έντονη φθορά στα ελαστικά. Ενδεικτική είναι η διαφορά από την Toyota, καθώς το #5 των Ντέιν Κάμερον, Μίκαελ Κρίστενσεν και Φρεντερίκ Μακοβιέκι, τερμάτισε 4 γύρους μακριά από την κορυφή.

Η Floyd Vandwall Racing, παρά την αστοχία της ανάρτησης την έκτη ώρα του αγώνα, κατάφερε να τερματίσει και να πάρει κατάταξη στην 9η θέση της κατηγορίας, 24 γύρους μακριά από την κορυφή.

Η Peugeot είχε έναν εφιαλτικό αγώνα, με τα αγωνιστικά της να αντιμετωπίζουν αμφότερα προβλήματα με το κιβώτιο. Το Σίμπρινγκ την πλήγωσε και μόλις ένα αγωνιστικό της πήρε κατάταξη. Το #93 9X8 έπειτα από πολλές στάσεις στο γκαράζ για επισκευές, τερμάτισε 26 γύρους πίσω από τα δύο Toyota.

Στην κατηγορία, δεν πήραν κατάταξη το #94 Peugeot 9X8 και το #708 007 Hypercar της Glickenhaus Racing, το οποίο είχε πρόβλημα στα ηλεκτρικά.

LMP2

Στη δεύτερη κατηγορία του WEC, είδαμε τρομερές μάχες στην πίστα αλλά και στα pit. Έπειτα από οκτώ ώρες, νικητές αναδείχθηκαν οι Ντέιβιντ Μπέκμαν, Γίφε Γε και Ουίλ Στίβενς με το #48 Oreca 07 της Hertz Team Jota, έπειτα από μία συναρπαστική μάχη με το #22 της United Autosports. Η μεταξύ τους διαφορά στον τερματισμό ήταν μόλις 2,8 δευτερόλεπτα.

Στην 3η θέση, 31 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, τερμάτισε το #63 αγωνιστικό της Prema Racing, με την Ντοριάν Παν να ανεβαίνει στο βάθρο στον πρώτο της αγώνα στην κατηγορία. Μοιράστηκε το αυτοκίνητο με τους Μίκρο Μπορτολότι και Ντανιίλ Κβίατ.

GTE

Ο αγώνας στο Σίμπρινγκ αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση για την Corvette Racing που κέρδισε με διαφορά 2 γύρους από τον ανταγωνισμό. Οι Μπεν Κίτινγκ, Νίκι Κάτσμπεργκ και Νίνο Βαρόνε ήταν μία κατηγορία μόνοι τους και ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν.

Στη 2η θέση στην κατηγορία τερμάτισε η #77 Porsche 911 RSR της Dempsey - Proton Racing. Το πλήρωμα αντιστάθηκε στην πίεση της #57 Ferrari της Kessel Racing και πήρε το δεύτερο σκαλί του βάθρου για 15 δευτερόλεπτα.

Την πρώτη ώρα η #83 Ferrari της Richard Mille Racing είχε ένα πολύ τρομακτικό ατύχημα. Ο Λούκα Πέρεζ Κόμπανκ έχασε τον έλεγχο στη στροφή 1, προσέκρουσε στα προστατευτικά ελαστικά, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να διαλυθεί.

SAFETY CAR 🟡



The #83 Richard Mille AF Corse crashes out of the race. Driver OK.#WEC #1000MSebring pic.twitter.com/CBfkFhYv8Q March 17, 2023

Επόμενοι Αγώνες

O επόμενος αγώνας του WEC είναι προγραμματισμένος για το τριήμερο 14-16 Απριλίου με τις 6 Ώρες του Πορτιμάο. Ακολουθεί δύο εβδομάδες μετά (27-29 Απριλίου) ο 6ωρος αγώνας στο Σπα, ο τελευταίος σταθμός προετοιμασίας για τις 24 Ώρες Λε Μαν. Ο θρυλικός αγώνας θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Ιουνίου.

Αποτελέσματα 1.000 Μίλια Σιμπρινγκ

Φωτογραφίες: Toyota, WEC media, Peugeot, Porsche