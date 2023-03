O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος γύρος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της F1 στο σιρκουί της Τζέντα.

Η δράση για τις ομάδες και τους οδηγούς της Formula 1 συνεχίστηκε υπό το φως των προβολέων με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Στα 60 λεπτά δράσης πήραμε μία πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της δυναμικής των ομάδων, με τις συνθήκες να είναι παρόμοιες με των κατατακτήριων του Σαββάτου και του Grand Prix της Κυριακής.

Ο ταχύτερος οδηγός και στην απογευματινή διαδικασία ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός οδηγός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:29,603, δίχως όμως να αντλήσει το μέγιστο από την RB19. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin και πάλι, με τη διαφορά του από τον Φερστάπεν να είναι στα δύο δέκατα του δευτερολέπτου. Ακολούθησε ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB19.

🏁 FREE PRACTICE 2 🏁 Max Verstappen dominates Friday in Jeddah! 💪 #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/SzU0utPhsK

Στην 4η θέση βρέθηκε ένας οδηγός που δεν το περιμέναμε. Ο Έστεμπαν Οκόν της Alpine, με τον Γάλλο να εντυπωσιάζει με το 1:30,039. Στην 5η θέση ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, μόλις 31 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Οκόν και 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Πιερ Γκασλί.

Ο Λανς Στρολ με τη δεύτερη AMR23 ήταν στην 7η θέση της τελικής κατάταξης, ενώ 8ος ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas. Η ομάδα που προβλημάτισε ιδιαίτερα ήταν η Scuderia Ferrari, με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ να κλείνουν την πρώτη 10άδα της κατάταξης.

Helmet cam at night just hits different ✨😍#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/8jGulH9ykq