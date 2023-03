Δραματική και ανατρεπτική ήταν η διαδικασία των κατατακτήριων δοκιμών του WEC στο Σίμπρινγκ, με τη Ferrari να κάνει τη μεγάλη έκπληξη.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) ξεκίνησε για το 2023 και η καθηλωτική πρώτη μάχη της pole position για τα 1.000 Μίλια του Σίμπρινγκ και μας προϊδεάζει για έναν συναρπαστικό αγώνα με ένα κόκκινο αγωνιστικό αυτοκίνητο στην κορυφή.

Στην κατηγορία Hypercar, η Ferrari, που επιστρέφει μετά από 50 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία πρωτότυπων σπορ αυτοκινήτων, πήρε την pole position χάρη στην 499P με τον αριθμό #50 και οδηγό τον Αντόνιο Φουόκο. Ο Ιταλός σημείωσε χρόνο 1:45,067 και ήταν κατά δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος του Μπρέντον Χάρτλεϊ (#8) της Toyota Gazoo Racing.

Η ιαπωνική φίρμα ήταν το φαβορί για τις κατατακτήριες, όμως αρκέστηκε στο 2-3 με τον Καμούι Κομπαγιάσι στο #7 GR010 Hybrid να σημειώνει το 1:45,548. Στην 4η θέση ήταν η άλλη Ferrari 499P (#51) του Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι.

Η Cadillac Racing έκλεισε την πρώτη 5άδα, με τον Ερλ Μπάμπερ να είναι 1 δευτερόλεπτο πιο αργός από το χρόνο της pole position. Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση της Porsche Penske Motorsport, καθώς κατέλαβε τις θέσεις 6 και 7. Ακολούθησαν τα δύο Peugeot 9X8, ενώ τα αγωνιστικά των Glickenhaus και Vanwall βρέθηκαν στις θέσεις 10 και 11.

Ο φετινός χρόνος της pole position ήταν κατά 2,4 δευτερόλεπτα ταχύτερος από αυτόν του 2022.

Στην LMP2 είδαμε μία εξαιρετική μάχη, καθώς 11 από τα 12 αγωνιστικά ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο. Στην pole position βρέθηκε ο Όλιβερ Τζάρβις της United Autosports με το #23 Oreca 07 και χρόνο στο 1:49,974.

Ο Βρετανός ήταν κατά 93 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Πιέτρο Φιτιπάλντι, ο οποίος οδηγούσε το #28 Oreca 07 της Team Jota. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Ρόμπιν Φράινζ της Team WRT, ενώ τη δεύτερη σειρά του grid συμπλήρωσε ο Ματιέ Βαξιβιέ με το #36 της Alpine.

Στην κατηγορία GTE γίναμε μάρτυρες μιας τρομερής μάχης που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα και είχε γυναικείο άρωμα. Η Σάρα Μπόβι της Iron Dames με τη #85 Porsche 911 RSR έκανε ένα θαυμάσιο χρόνο και με το 1:58,949 πήρε την πρώτη pole position της σεζόν.

Ο Μπεν Κίτινγκ με τη #33 Chevrolet Corvette βρέθηκε στη 2η θέση της κατάταξης, σχεδόν τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον τρομερό χρόνο της Μπόβι. Στην 3η θέση ήταν η Aston Martin του Τσάρλι Ίστγουντ.

Sarah Bovy and the Iron Dames take LMGTE AM pole position in Sebring! @IronDames_ #WEC #1000MSebring pic.twitter.com/4HCaacBQvE — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 16, 2023

Ο αγώνας για τα 1000 Μίλια του Σίμπρινγκ, ο πρώτος του WEC για το 2023 θα ξεκινήσει σήμερα, Παρασκευή 17/3, στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα κατατακτήριων Hypercar

Αποτελέσματα κατατακτήριων LMP2

Αποτελέσματα κατατακτήριων GTE

Φωτογραφίες: Ferrari, WEC media