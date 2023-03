Τα τέσσερα μαύρα σημεία επαφής με το δρόμο αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στον επόμενο αγώνα της F1.

Επιστροφή στη δράση για το μαγικό κόσμο της Formula 1, με τον δεύτερο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος να διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Τζέντα και την ταχύτερη – εντός πόλης – διαδρομή της χρονιάς.

Σχεδιάστηκε από τον Κάρστεν Τίλκε πριν από δύο χρόνια και βελτιώνεται συνεχώς από τότε. Φέτος υπάρχει νέα σηματοδότηση στις εξόδους διαφυγής, ενώ κάποια κερμπ είναι πιο ήπια. Μερικοί τοίχοι άλλαξαν θέση όπως αυτοί στις στροφές 8 και 10 ώστε να βελτιωθεί η ορατότητα στην είσοδο, αλλά και στη στροφή 23 για να μειωθεί η ταχύτητα διέλευσης.







Για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, η C2 είναι η P Zero λευκή σκληρή γόμα, η C3 είναι η P Zero κίτρινη μέση γόμα και η C4 είναι η P Zero κόκκινη μαλακή γόμα. Η συγκεκριμένη διαδρομή προσφέρει μεσαία επίπεδα πρόσφυσης αλλά η άμμος που φέρνει ο αέρας από την παραλία επηρεάζει την χαμηλή τραχύτητα της ασφάλτου.



Η πίστα βρίσκεται δίπλα στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν είναι απαιτητική σε πρόσφυση στην έξοδο των στροφών ή σε σταθερότητα στο φρενάρισμα. Τα πλευρικά φορτία πιέζουν περισσότερο τα λάστιχα.





Το set-up του μονοθεσίου είναι τελείως διαφορετικό από το Μπαχρέιν. Στη Τζέντα παίζει ρόλο η σταθερότητα στις γρήγορες καμπές, που είναι το χαρακτηριστικό αυτής της πίστας. Το κοινό στοιχεί είναι πως και στη Σαουδική Αραβία, ο αγώνας θα γίνει υπό το φως των προβολέων.

Η εκκίνηση είναι στις 19:00 ώρα Ελλάδος (20:00 τοπική). Την ίδια ώρα θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες δοκιμές αλλά και το FP2. Οι θερμοκρασίες αέρα και οδοστρώματος αναμένονται σταθερές κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών και του αγώνα. Η πρώτη και η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών που θα διεξαχθούν αργά το απόγευμα θα έχουν θερμοκρασίες υψηλότερες κατά 10 βαθμούς Κελσίου άρα δεν θα είναι και αντιπροσωπευτικές.

O διευθυντής μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Μάριο Ίζολα, είπε σχετικά: «Για τη γρήγορη πίστα της Τζέντα κάναμε τις ίδιες επιλογές γομών με πέρυσι καθώς επέδειξαν πολύ καλή σταθερότητα στο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Στους δυο αγώνες που έχουν γίνει ως τώρα, εκεί, το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας αποδείχτηκε απρόβλεπτο λόγω της συχνής εμφάνισης του αυτοκινήτου ασφαλείας και του μηδενισμού των διαφορών, μια εικόνα τυπική για διαδρομή εντός πόλης. Η ταχύτερη επιλογή πέρυσι ήταν η στρατηγική μιας αλλαγής. Η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι οδηγοί να αλλάξουν ελαστικά νωρίς και να τερματίσουν τον αγώνα με τη σκληρή γόμα. Οι Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ έδωσαν σκληρή μάχη, χάρη και στην αντοχή των ελαστικών, ακολουθώντας αυτή τη στρατηγική. Ο οδηγός της Red Bull κέρδισε με διαφορά λιγότερη του δευτερολέπτου αυτόν τον σπουδαίο αγώνα. Οι ομάδες πρέπει να δουλέψουν σκληρά στο στήσιμο των μονοθεσίων γιατί έχουν μόνο τις ελεύθερες δοκιμές για να βρουν τις ρυθμίσεις με τα νέα ελαστικά. Στον πρώτο αγώνα στο Μπαχρέιν έπαιζε καθοριστικό ρόλο η ελκτική πρόσφυση στην έξοδο των στροφών και η σταθερότητα στο φρενάρισμα. Αντίθετα στη Τζέντα που έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Σακχίρ, παίζουν κυρίαρχο ρόλο τα πλευρικά φορτία»





Φωτογραφίες: Pirelli, Red Bull Content Pool