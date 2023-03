Σημαντικός παράγοντας - όπως όλα δείχνουν - στην έκβαση του τριημέρου της F1 στην Τζέντα θα είναι ο καιρός, καθώς θα επηρεάσει άμεσα ομάδες και οδηγούς.

Η Formula 1 ετοιμάζεται για τη διεξαγωγή του δεύτερου Grand Prix στο 2023, που θα πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά θα δούμε αγώνα να διεξάγεται υπό το φως των προβολέων, όμως το σκηνικό θα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό του Μπαχρέιν.

Ο αγώνας στη Τζέντα αναμένεται συναρπαστικός, με τη διαδρομή των 6,1 χιλιομέτρων να προσφέρει πολλή δράση και θέαμα. Δεν θα πραγματοποιηθούν όμως όλες οι επίσημες διαδικασίες νύχτα, κάτι που προκαλεί δυσκολίες σε ομάδες και οδηγούς. Επίσης υπάρχει και ένας αστάθμητος παράγοντας που πάντα εγκυμονεί κινδύνους και παγίδες για τους αγωνιζόμενους. Φυσικά και αναφερόμαστε στον καιρό.

