Ο δεύτερος αγώνας της F1 για τη φετινή σεζόν είναι προ των πυλών και η δράση για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη μεταφέρεται στο σιρκουί της Τζέντα.

Έπειτα από δύο εβδομάδες διακοπής, η Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας το τριήμερο 17-19 Μαρτίου. Ομάδες και οδηγοί είναι έτοιμοι για τη δεύτερη μάχη στο φετινό πρωτάθλημα στο σιρκουί της Τζέντα.

Η διαδρομή της Σαουδικής Αραβίας έκανε ντεμπούτο για πρώτη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2021 και τις νίκες στα δύο Grand Prix που έχουν πραγματοποιηθεί, τις κατέκτησαν οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν. H πίστα αποτελείται από 27 στροφές, έχει μήκος 6,1 χιλιομέτρων και οι οδηγοί μένουν με το πόδι στο γκάζι στο 80% του γύρου. Η διάρκεια του Grand Prix την Κυριακή θα είναι 50 γύροι. Το ρεκόρ πίστας το κατέχει ο Χάμιλτον από το 2021 με χρόνο το 1:30,734.

