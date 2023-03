Ο οδηγός της Aston Martin αποκάλυψε την έκταση των τραυμάτων του και λεπτομέρειες της ανάρρωσης.

Όταν η Aston Martin F1 ανακοίνωνε με αρκετή δημιουργική ασάφεια πως ο Λανς Στρολ είχε τραυματιστεί σε ατύχημα ενώ έκανε προπόνηση με ποδήλατο, λίγοι είχαν πλήρη εικόνα της πραγματικής έκτασης των τραυμάτων του.

Έχασε το τριήμερο των χειμερινών δοκιμών εξέλιξης όπου αντικαταστάθηκε από τον εφεδρικό οδηγό της βρετανικής ομάδας, Φελίπε Ντρούγκοβιτς, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε να αντικατασταθεί και στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 για το 2023.

Ο οδηγός από το Μοντρεάλ έτρεξε κανονικά, σημείωσε τον όγδοο καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές και το πέσιμο της καρό σημαίας στον αγώνα, τον βρήκε έκτο στην τελική κατάταξη!



Από την Πέμπτη, στη μεικτή ζώνη, τον βλέπαμε με μικρά τσιρότα στην εσωτερική μεριά των καρπών του αλλά προτού αποκαλύψει ο ίδιος τι είχε συμβεί, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τη ζημιά που είχε πάθει – ειδικά βάσει της υπέρ-ταχείας ανάρρωσής του.

Ακολουθεί λοιπόν η απίστευτη ιστορία του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, έπεσε από το ποδήλατο κάνοντας προπόνηση επί ισπανικού εδάφους το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου. Η πρώτη διάγνωση έκανε λόγo σπασμένο και μετατοπισμένο δεξιό καρπό, σπασμένο αριστερό καρπό, κάταγμα στο αριστερό χέρι και σπασμένο μεγάλο δάκτυλο στο δεξί πόδι.

Η αρχική εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου ήταν πως θα χάσει τους πρώτους αγώνες της χρονιάς αλλά κάπου εκεί, μπήκε στο παιχνίδι ο Δόκτωρ Χαβιέ Μιρ. Μόλις 48 ώρες μετά το ατύχημα και 12 ημέρες πριν την πρεμιέρα της F1, ο Ισπανός που έχουμε γνωρίσει από το MotoGP, προχώρησε επέμβαση στον δεξιό καρπό του Στρολ.



Ο Μιρ έκρινε πως στο αριστερό χέρι δεν υπήρχε περιθώριο επέμβασης και πως θα έπρεπε να ακολουθηθεί πιο συντηρητική προσέγγιση. Τότε, η εκτίμηση του γιατρού ήταν πως ο οδηγός της Aston Martin θα ήταν έτοιμος για τη Τζέντα και ίσως, με λίγη τύχη, και για το Μπαχρέιν.

My journey. Huge thanks for your support over the last couple of weeks pic.twitter.com/0TY7v7p6rY

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο 24χρονος δούλευε ασταμάτητα, με την πρόοδο αρχικά να είναι περιορισμένη. Όμως κάθε ημέρα υπήρχε βελτίωση και όταν στην τέταρτη ημέρα έβγαλε τον γύψο, ήταν εμφανές πως οι πιθανότητες να τρέξει στο Σακχίρ είχαν αυξηθεί. Κι έπειτα, με καθημερινή, αδιάκοπη προσπάθεια, κατάφερε να είναι ετοιμοπόλεμος στη μάχη της ερήμου.

What a performance from Lance 👏



And what a job his medical team did to get him fit 🙌#BahrainGP @AstonMartinF1 pic.twitter.com/yoME14aTrD