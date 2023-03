Ο Καναδός οδηγός της Aston Martin στην F1 έδειξε επηρεασμένος από τον τραυματισμό του και δυσκολευόταν να οδηγήσει κανονικά στο Σακχίρ.

Η συμμετοχή του Λανς Στρολ στον πρώτο αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1 στο Μπαχρέιν δεν ήταν καθόλου βέβαιη. Ο Καναδός είχε ατύχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης στην Ισπανία και ως αποτέλεσμα, απουσίασε από τις χειμερινές δοκιμές στο Σακχίρ.

Ο Στρολ εν τέλει έπειτα από χειρουργική επέμβαση στους καρπούς του, κατάφερε να αναρρώσει και να βρεθεί στα paddock του Μπαχρέιν για να πάρει κανονικά μέρος στο Grand Prix. Όμως κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών συγκέντρωσε την προσοχή όσων τις παρακολουθούσαν.

Ο λόγος ήταν διότι στις ευθείες άφηνε το ένα ή και τα δύο του χέρια από το τιμόνι ώστε να τα ξεκουράσει. Μάλιστα στις δεξιές στροφές, έβγαζε το αριστερό του χέρι από τη θέση που προβλέπεται και το τοποθετούσε κάτω από το τιμόνι, ουσιαστικά για να το σπρώξει. Αυτό ήταν εμφανές στη στροφή 1 και καθώς το έκανε το χέρι του δεν κρατούσε το τιμόνι.

I’m pretty sure that is not normal. Stroll struggling to grab the wheel with his left hand going into turn one. #BahrainGP pic.twitter.com/BkpetK4wO9