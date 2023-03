Τα σχολεία στη Σαουδική Αραβία λειτουργούν από Κυριακή έως Πέμπτη, όμως στις 19 Μαρτίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω της διεξαγωγής του Grand Prix της F1.

Μετά από διάλειμμα μίας εβδομάδας, οι 20 οδηγοί της Formula 1 θα αγωνιστούν στο σιρκουί πόλης της Τζέντα το τριήμερο 17-19 Μαρτίου, στο πλαίσιο του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Ο δεύτερος αγώνας της σεζόν είναι βραδινός και θα διεξαχθεί στις 7 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) την Κυριακή.

Εκείνη την ημέρα κανονικά τα σχολεία στη χώρα λειτουργούν, καθώς οι ελεύθερες μέρες είναι η Παρασκευή και το Σάββατο. Με απόφαση όμως του Υπουργείου Παιδείας της Σαουδικής Αραβίας, η Κυριακή 19 Μαρτίου ορίζεται αργία, οπότε όλα τα σχολεία στη Τζέντα θα παραμείνουν κλειστά τόσο για τους μαθητές όσο και για το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των εργασιών που γίνονται στην περιοχή για τη διεξαγωγή του Grand Prix αλλά και προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τους κορυφαίους οδηγούς και τα πιο γρήγορα μονοθέσια. Η διαδρομή είναι μήκους 6,174 χλμ. και ο αγώνας αποτελείται από 50 γύρους.

Το Grand Prix στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2021, με τον Λούις Χάμιλτον να κατακτά τη νίκη. Πέρυσι ήταν η σειρά του Μαξ Φερστάπεν να δει πρώτος την καρό σημαία.

Το καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας χρησιμοποιεί τον αγώνα προκειμένου να υποστηρίξει ότι έχουν γίνει βήματα προόδου όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, κάτι που φαίνεται και από τα βίντεο που αναρτούν οι διοργανωτές στα social media.

Let your imagination race!



Join us on March 17-19 as we Overtake the Future.



سباقات تتعدى الخيال!



انضم إلينا بين 17 و19 مارس حيث نسابق المستقبل.#فورمولا1_في_السعودية #SaudiArabianGP pic.twitter.com/CahvSMark5