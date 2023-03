Οι αγκαλιές Αλόνσο-Χάμιλτον στη μεικτή ζώνη του Μπαχρέιν (video)

Οι άλλοτε teammates είχαν μία πολύ φιλική στιγμή μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στην πρεμιέρα της νέας σεζόν της F1.

Φερνάντο Αλόνσο και Λιούις Χάμιλτον υπήρξαν teammates στη McLaren του 2007, με τη συνύπαρξή τους να αποδεικνύεται επεισοδιακή και να οδηγεί στην αποχώρηση του Ισπανού μετά από μόλις μία σεζόν. Έκτοτε, έχουν ειπωθεί πολλά για τη σχέση των δύο πρώην πρωταθλητών.

Φυσικά τα περισσότερα τα έχουν προκαλέσει οι ίδιοι και κυρίως ο οδηγός της Aston Martin, με αποκορύφωμα την περυσινή, καλοκαιρινή κόντρα τους που ολοκληρώθηκε με τον Αλόνσο να παραλαμβάνει με… χαρά, ένα καπέλο της Mercedes με την υπογραφή του Βρετανού.

Στο Μπαχρέιν και την πρεμιέρα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, ο 41χρονος είχε το πάνω χέρι και το πιστοποίησε επικρατώντας στην εντυπωσιακή μεταξύ τους μονομαχία.

Και παρότι συχνά τα media κάνουν την τρίχα… τριχιά, το παρακάτω video από τη μεικτή ζώνη του Σακχίρ δεν μπορεί να παρερμηνευτεί. Δίπλα μας, στον αρμονικά χωρισμένο χώρο της μεικτής ζώνης όπου οι εκπρόσωποι των τηλεοπτικών δικτύων μοιράζονται σε τριάδες, βρίσκονταν ισπανόφωνα μέσα.







Ο Αλόνσο μιλούσε λοιπόν στην μητρική του γλώσσα, όταν ο Χάμιλτον που βρισκόταν παραδίπλα τις ερωτήσεις του δικού μας γκρουπ, τον πλησίασε.

Η δυο τους είχαν μία θερμή αγκαλιά, με το στιγμιότυπο να έχει μόνο χαμόγελα, που σε τίποτα δεν θύμιζαν εποχές… ψυχρού πολέμου ανάμεσα στους δύο. Δείτε περισσότερα πατώντας play…

