Το ηλεκτρικό Ford είναι ένα μεσαίο SUV, αντίστοιχο του Volkswagen ID.4, με αυτονομία κοντά στα 500 χιλιόμετρα.

Στις 21 Μαρτίου θα αποκαλύψει η Ford Ευρώπης το επόμενο ηλεκτρικό SUV, το οποίο θα τοποθετηθεί στη γκάμα κάτω από την Mustang Mach-E. Το αυτοκίνητο θα κατασκευάζεται στην Κολωνία και είναι το πρώτο μοντέλο της μάρκας πάνω στην πλατφόρμα ΜΕΒ του Volkswagen Group. Το ηλεκτρικό Ford είναι ένα μεσαίο SUV, αντίστοιχο του Volkswagen ID.4, με αυτονομία που ενδέχεται να ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα με μία φόρτιση.

Με νέα ανάρτησή του στο twitter, ο Μάρτιν Σάντερ, Γενικός Διευθυντής του τμήματος ηλεκτρικών οχημάτων Ford Model e στην Ευρώπη, φιλοξενεί τον Άμκο Λέναρτς. Ο Διευθυντής Σχεδίασης της Ford Europe παρουσιάζει τo εντυπωσιακό sound bar που καταλαμβάνει το πάνω μέρος του ταμπλό. «Ένα διαστημόπλοιο προσγειώνεται στο ταμπλό», αναφέρει ο Λέναρτς.

T-minus 20 days! Time for Amko Leenarts to reveal a bit more about how the team designed our brand-new #EV from the ground up to embody the spirit of exploration...



All this & more to look forward to at the reveal on March 21st in Cologne. #ExploringReinvented #ElectricVehicle pic.twitter.com/HRJaoSfOwH