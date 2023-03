O Σέρχιο Πέρεζ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της φετινής χρονιάς στην πίστα του Σακχίρ.

To πρώτο αγωνιστικό τριήμερο του 2023 για τη Formula 1 είναι πλέον γεγονός, με ομάδες και οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα για πρώτη φορά φέτος σε επίσημη διαδικασία για το Grand Prix Μπαχρέιν. Η πίστα του Σακχίρ φιλοξενεί την πρεμιέρα της σεζόν, με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών να έχει περάσει ήδη στην ιστορία.

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκαν ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing. O Μεξικανός οδηγός σημείωσε με τη μαλακή γόμα ελαστικών το 1:32,758 και ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. O Ισπανός έδειξε από νωρίς γρήγορος και ξεπέρασε τον πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, που έμεινε στην 3η θέση της κατάταξης.

The wait is finally over! 🤩 Time to hit the track for FP1 🙌 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/zTEnge93Pj

Στην 4η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της Scuderia Ferrari σε αυτήν την περίοδο. Ο Λανς Στρολ βρέθηκε στην 6η θέση μπροστά από τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas, ενώ οι δύο οδηγοί της Alfa Romeo πήραν θέσεις στην πρώτη 10άδα, μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον.

Την πρώτη του εμφάνιση στη σεζόν έκανε ο Λανς Στρολ. Η πρώτη περίοδος δοκιμών ήταν η μοναδική του ευκαιρία έως τώρα για να δοκιμάσει την AMR23, λόγω τραυματισμού στο χέρι. Το πρωινό του δεν ήταν το ιδανικό, μιας και το μονοθέσιό του αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και έχασε πολύτιμο χρόνο.

Ο Κάρλος Σάινθ είχε μια πολύ τρομακτική στιγμή στη στροφή 9. Η SF-23 του πέρασε άτσαλα πάνω από σαμαράκι και οδήγησε τον Ισπανό σε μια εντυπωσιακή πιρουέτα. Το μονοθέσιο ήταν εντάξει, όχι όμως και τα ελαστικά του.

Carlos Sainz goes for a spin 🔁



He recovers and is now heading back to the pits for some fresh tyres#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/AOlgr4tPjz