Άπλετη είναι η αισιοδοξία στις τάξεις της Scuderia Ferrari ενόψει της πρεμιέρας της σεζόν της F1 στο Σακχίρ του Μπαχρέιν.

Η ομάδα που φρόντισε να κρύψει την πραγματική της απόδοση περισσότερο από κάθε άλλη στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν ίσως ήταν η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα δεν κυνήγησε τα χρονόμετρα, ειδικά την τελευταία ημέρα, με τον Κάρλος Σάινθ να πραγματοποιεί προσομοίωση αγώνα, ενώ οι Σέρχιο Πέρεζ και Λιούις Χάμιλτον των Red Bull Racing και Mercedes-AMG βελτίωναν τους ταχύτερους χρόνους τους.

Για τη Scuderia υπήρξαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την ταχύτητα της SF-23. To μονοθέσιο από τα δεδομένα και φωτογραφίες που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκε να έχει μεγάλη φθορά στα ελαστικά του. Επιπλέον, ο Σαρλ Λεκλέρ, επιβεβαίωσε πως η φετινή Ferrari έχει περισσότερη υποστροφή από την F1-75 του 2022.

Όμως ο επικεφαλής των Ιταλών, Φρεντ Βασέρ, δεν βλέπει λόγο ανησυχίας. Ο Γάλλος τόνισε πως το αγωνιστικό τριήμερο είναι μια διαφορετική υπόθεση από τις δοκιμές και έστειλε τις προειδοποιητικές του βολές προς τον ανταγωνισμό.

«Αυτό που πρέπει να έχουν όλοι το μυαλό τους είναι πως ο αγώνας θα είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία από τις δοκιμές που κάναμε στο Μπαχρέιν. Όταν ο Σαρλ έκανε το γρήγορο γύρο του το πρωί της τρίτης ημέρας, η πίστα είχε θερμοκρασία 55 βαθμούς Κελσίου. Ο αγώνας και οι κατατακτήριες θα είναι στις 6 ή 7 το απόγευμα, οπότε πρόκειται για εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Τις δοκιμές τις χειριστήκαμε ως δοκιμές και όχι σαν το FP1 του Μπαχρέιν. Κάναμε καλή δουλειά για να εξετάσουμε πολλά διαφορετικά εξαρτήματα, εστιάσαμε σε προσομοιώσεις αγώνα και κάναμε καλές βελτιώσεις στο μονοθέσιό μας», είπε ο Βασέρ.

Η Ferrari φημολογείται πως θα φέρει αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο για τον αγώνα στο Σακχίρ, οι οποίες έφυγαν από το Μαρανέλο στις αρχές της εβδομάδας.

Στο Grand Prix Μπαχρέιν αναμένεται να αγωνιστεί με την πίσω αεροτομή που δοκίμασε στο πρωινό σκέλος της τελευταίας ημέρας των χειμερινών δοκιμών.

