Ο οδηγός της Scuderia Ferrari έκανε απολογισμό του 3ημέρου δοκιμών της F1 στο Μπαχρέιν και είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της φετινής σεζόν.

H αγωνιστική χρονιά της Formula 1 για το 2023 ξεκινά με αισιοδοξία και χαμόγελα στη Scuderia Ferrari. H SF-23 αποδίδει εξαιρετικά και αυτό το απέδειξε στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν, με τους οδηγούς της να κάνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς χρόνους.

Όπως όλες οι ομάδες, έτσι και η Ferrari αξιολόγησε το αεροδυναμικό πακέτο της SF-23, πειραματίστηκε με το set-up και έκανε προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα. Το πρόγραμμά της ήταν εκτενές και κάθε οδηγός είχε και διαφορετική αποστολή κάθε φορά που έβγαινε στην πίστα. Φυσικά ο στόχος της Scuderia είναι να διεκδικήσει το πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών.

Ο Σαρλ Λεκλέρ, μίλησε για τη νέα SF-23 και ήδη έχει αναγνωρίσει τα θετικά και τα αρνητικά του μονοθεσίου: «Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, έχουμε ένα μονοθέσιο με λιγότερο drag (αντίσταση αέρα). Οπότε θα είμαστε καλύτεροι στις ευθείες. Όμως έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά του μονοθεσίου. Το περιμέναμε αυτό, αλλά πρέπει να βρούμε τις σωστές ρυθμίσεις στο στήσιμο. Αναμένω να είμαστε ταχύτεροι στις ευθείες αλλά ίσως δυσκολευόμαστε αρκετά στις στροφές. Προσπαθούμε να βρούμε επιπλέον χρόνο αυτό το τριήμερο. Εύχομαι να βρούμε απόδοση, καθώς δεν έχουμε βρει ακόμη τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Οι τρεις ημέρες δοκιμών ήταν πολύ έντονες. Τα δεδομένα μας είχαν συσχέτιση με αυτά στο εργοστάσιο, οπότε αυτά είναι καλά νέα».

Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το τι άλλαξε στη συμπεριφορά του μονοθεσίου, ο Μονεγάσκος απάντησε: «Είναι ένα διαφορετικό μονοθέσιο. Πρέπει να μάθουμε να το οδηγούμε διαφορετικά. Γι’ αυτό όμως έχουμε τις χειμερινές δοκιμές. Προσπάθησα να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα με το στιλ οδήγησής μου. Έμαθα κάτι ίσως την τελευταία ημέρα. Έχουμε όμως όπως προανέφερα αρκετή δουλειά ακόμη μπροστά μας».

O πρώτος αγώνας της χρονιάς είναι το Grand Prix Μπαχρέιν το τριήμερο 3-5 Μαρτίου. Το 2022, ο Λεκλέρ είχε αναδειχθεί νικητής, με τη Ferrari να κάνει το 1-2.

