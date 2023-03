Στο στρατόπεδο των «ταύρων» υποπτεύονται πως οι μεγάλοι τους αντίπαλοι στην F1 υπέφεραν από το αεροδυναμικό φαινόμενο που εμφανίστηκε το 2022.

To 2022 υιοθετήθηκαν στη Formula 1 νέοι τεχνικοί κανονισμοί που άλλαξαν πλήρως την εμφάνιση των μονοθεσίων. Ως αποτέλεσμα των τεράστιων αλλαγών, η παραγωγή της κάθετης δύναμης άλλαξε σημαντικά. Αυτό έφερε την επιστροφή του porpoising, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες στο σπορ.

Το φαινόμενο, που στα ελληνικα αποδίδεται ως «δελφινισμός», προκαλεί έντονες και βίαιες αναπηδήσεις στα μονοθέσια που προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις περισσότερες ομάδες. Μάλιστα έφτασε στο σημείο να προκαλέσει την αντίδραση της FIA, που πήρε μέτρα για την προστασία των οδηγών και μάλιστα άλλαξε κανονισμούς ώστε το porpoising να περιοριστεί.

If you are looking for true porpoising in a car, Turn 12 is actually the best location to see it. It's high speed, the car is laterally loaded (which dynamically reduces ride height on one side of the car), and it's also very smooth.



