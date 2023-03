To νέο αμιγώς γυναικείο πρωτάθλημα μονοθεσίων που θα ξεκινήσει το 2023 έχει πλέον μια γνωστή φυσιογνωμία για Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη πρεμιέρα της Formula 1 στο Μπαχρέιν, ανακοινώθηκε πως η Σούζι Βολφ θα είναι η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος του πρωταθλήματος F1 Academy. Σκοπός του νέου αμιγώς γυναικείου πρωταθλήματος είναι η ανάδειξη οδηγών στις κορυφαίες κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στις 28-29 Απριλίου στην Αυστρία και την πίστα του Σπίλμπεργκ. Περιλαμβάνει συνολικά 7 αγώνες στο πρόγραμμά του, με τον τελικό να διεξάγεται στο Όστιν των ΗΠΑ. Στο θεσμό, συμμετέχουν πέντε ομάδες και η κάθε μία έχει από τρία μονοθέσια.

Η Βολφ είναι πρώην οδηγός αγώνων, με συμμετοχές σε πρωταθλήματα όπως το DTM. Μάλιστα, είναι η τελευταία γυναίκα οδηγός που βρέθηκε στο τιμόνι μονοθεσίου της Formula 1. Μέχρι πέρυσι, ήταν η επικεφαλής στην ομάδα της Venturi στη Formula E.

The F1 Academy calendar is here! 🗓️



Starting in April, the inaugural season will see us take on 21 races at seven iconic circuits, finishing in Austin where we will support @F1's US Grand Prix 🤩✨#F1Academy pic.twitter.com/DsE24fsp4H