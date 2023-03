H γερμανική ομάδα απάντησε στις φήμες σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στην εξέλιξη του φετινού της μονοθεσίου στην F1 και αν θα μεταμορφωθεί σε… Red Bull.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2023 προκάλεσαν ανάμεικτα συναισθήματα στην ομάδα της Mercedes-AMG. H νέα W14 εμφανίστηκε πολύ διαφορετική και τρις τρεις ημέρες στο Σακχίρ, δείχνοντας θετικά -αλλά και αρνητικά- σημάδια ταχύτητας. Η δεύτερη ημέρα ήταν με διαφορά η χειρότερη, καθώς προβλήματα στο στήσιμο του μονοθεσίου και πρόβλημα στα υδραυλικά περιόρισαν το πρόγραμμα των Γερμανών.

Ο Λιούις Χάμιλτον σημείωσε ωστόσο το δεύτερο ταχύτερο χρόνο του τεστ την τελευταία ημέρα στο Μπαχρέιν, πίσω μόνο από τη Red Bull RB19 του Σέρχιο Πέρεζ. Στο γερμανικό «στρατόπεδο» γνωρίζουν πως βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα από το 2022, όμως ξέρουν πως δεν έχουν την ταχύτητα ακόμη να ανταγωνιστούν τους «ταύρους».

Η Mercedes διατήρησε το zero-pod σχεδιασμό στο φετινό μονοθέσιό της και έχει δηλώσει επανειλημμένα πως δεν σκοπεύει να παρατήσει αυτή τη φιλοσοφία. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος του Sky Sports, Τεντ Κράβιτς, κυκλοφόρησε τη φήμη πως η γερμανική ομάδα μπορεί να αλλάξει σημαντικά την εμφάνιση του μονοθεσίου της, παίρνοντας έμπνευση από τη Red Bull Racing.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να συμβεί σύντομα. Σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή της Mercedes, Μάικ Έλιοτ, η W14 θα αλλάξει εμφάνιση, αλλά σύμφωνα με τη φιλοσοφία της: «Έρχεται αναβάθμιση στο αμάξωμα το επόμενο χρονικό διάστημα και το μονοθέσιο θα είναι διαφορετικό. Δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο του grid, θα είναι η εξέλιξη του δικού μας τρόπου σχεδιασμού. Έρχεται σύντομα η αναβάθμιση».

