Ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing ήταν αυτός που έθεσε το ρυθμό στην τελευταία ημέρα χειμερινών δοκιμών της F1 για το 2023.

Χειμερινές δοκιμές τέλος! Ομάδες και οδηγοί ολοκλήρωσαν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αξιολόγησης των μονοθεσίων σε διάστημα τριών ημερών και πλέον το βλέμμα τους είναι στραμμένο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Formula 1 την επόμενη εβδομάδα.

Η τελευταία ημέρα, την εξέλιξη της οποίας παρακολουθήσατε LIVE μέσα από το gMotion του Gazzetta, ήταν γεμάτη δράση και μονοθέσια να κάνουν ατελείωτους γύρους, προσφέροντας υπερπολύτιμα δεδομένα στα εργοστάσιά τους για ανάλυση. Ειδικότερα το απογευματινό σκέλος ήταν ένας συνδυασμός από γρήγορα περάσματα, νέους ταχύτερους γύρους και προσομοιώσεις αγώνα, ώστε η κάθε ομάδα να τελειοποιήσει το στήσιμο του μονοθεσίου της.

Ταχύτερος οδηγός της ημέρας και συνολικά των δοκιμών στο Σακχίρ ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing. O Μεξικανός έκανε το 1:30,305 με τη C4 γόμα ελαστικών, τη δεύτερη πιο μαλακή στην γκάμα της Pirelli, και συμπλήρωσε στο τιμόνι της RB19 133 γύρους, πραγματοποιώντας επίσης προσομοίωση αγώνα. Η αυστριακή ομάδα ήταν αυτή που έδειξε να έχει το πάνω χέρι και δείχνει το φαβορί για να κυριαρχήσει στο ξεκίνημα της σεζόν.

Στη 2η θέση του πίνακα με τους χρόνους της ημέρας βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα αντέδρασε έπειτα από την προβληματική χθεσινή δεύτερη ημέρα δοκιμών και έδειξε πως είναι στο σωστό δρόμο. Όμως, γνωρίζει πως έχει ακόμη δρόμο για να καλύψει τη διαφορά από την κορυφή. Ο Χάμιλτον μαζί με τον Τζορτζ Ράσελ πραγματοποίησαν 148 γύρους.

Ο Βάλτερι Μπότας έκανε την έκπληξη και έφερε την Alfa Romeo στην 3η θέση, με χρόνο ο οποίος ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από του Πέρεζ. Με 131 γύρους την τελευταία ημέρα, ο Φινλανδός και η ομάδα του πρέπει να είναι χαρούμενοι καθώς κάποια στιγμή της ημέρας αντιμετώπισαν μηχανικά προβλήματα.

Η Scuderia Ferrari είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική ημέρα. Οι οδηγοί της βρέθηκαν στις θέσεις 4 και 5, όμως κανένας εκ των δύο δεν πίεσε στο όριο. Η έμφαση δόθηκε στο ρυθμό αγώνα και μαζί συμπλήρωσαν 143 γύρους.

Η μάχη στο μέσο της κατάταξης, το λεγόμενο midfield, αναμένεται συναρπαστική με αρκετές ομάδες να είναι υποψήφιες για τον τίτλο του «Best of the Rest». Ο Γιούκι Τσουνόντα ανέβηκε στην 6η θέση της ημέρας με έναν πολύ ικανοποιητικό χρόνο. Συνολικά 166 γύροι και πολύτιμα δεδομένα για τη Scuderia AlphaTauri. Πολύ καλή τελευταία ημέρα είχε και η Haas με τον εντυπωσιακό αριθμό των 172 γύρων, ενώ ο Κέβιν Μάγκνουσεν ήταν στην 7η θέση της κατάταξης.

Από τον Φερνάντο Αλόνσο περιμέναμε ένα γύρο κατατακτηρίων στο τέλος του απογευματινού σκέλους, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Αντιθέτως η Aston Martin επικεντρώθηκε σε προσομοιώσεις αγώνα με τον Ισπανό και μαζί με τον Φελίπε Ντρούγκοβιτς που οδήγησε το πρωί συνολικά σύλλεξε δεδομένα 157 γύρων.

Οι Williams και Alpine είχαν μια ιδιαίτερα ήσυχη τελευταία ημέρα δοκιμών. Αμφότερες δεν κυνήγησαν τα χρονόμετρα και έκαναν 136 και 132 γύρους αντίστοιχα.

Η ομάδα που απογοήτευσε ήταν δίχως αμφιβολία η McLaren. Tα προβλήματα στον εμπρός άξονα με τα καλύμματα των τροχών και στα φρένα συνεχίστηκαν στο «στρατόπεδο» των Βρετανών. Αυτό επηρέασε ιδιαίτερα το πρόγραμμα και για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα έκαναν λιγότερους από 100 γύρους.

Η ημέρα δεν κύλισε δίχως προβλήματα. Η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε δύο φορές. Η πρώτη ήταν λόγω ενός εξαρτήματος που είχε αποκολληθεί από το μονοθέσιο του Πέρεζ και είχε μείνει στη μέση της πίστας. Η δεύτερη λόγω μηχανικού προβλήματος στην Alfa Romeo του Βάλτερι Μπότας.

Πλέον, οι ομάδες θα κοιτάξουν να ανασυνταχτούν, να εξετάσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που έχουν συγκεντρώσει και να κάνουν τις προσομοιώσεις τους ώστε να επιστρέψουν την επόμενη εβδομάδα στο Σακχίρ για το εναρκτήριο Grand Prix της σεζόν.

Αποτελέσματα Δοκιμές Μπαχρέιν Ημέρα 3η

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com