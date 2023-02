Η Aston Martin θα περιμένει τον Λανς Στρολ μέχρι την τελευταία στιγμή αλλά αν χρειαστεί ο Φελίπτε Ντρούγκοβιτς θα είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του πρώτου grand prix της σεζόν για τη Formula 1 και στην Aston Martin δεν ξέρουν ακόμα ακριβώς ποιο θα είναι το οδηγικό τους δίδυμο. Ο Λανς Στρολ είναι τραυματίας, ύστερα από ατύχημα που είχε με το ποδήλατό του στην Ισπανία, και δεν πήρε μέρος στις δοκιμές του Μπαχρέιν, όπου τον αντικατέστησε ο αναπληρωματικός οδηγός της ομάδας Φελίπε Ντρούγκοβιτς.

Καθώς η συμμετοχή του Στρολ στο Grand Prix Μπαχρέιν παραμένει αμφίβολη, η Aston Martin ανακοίνωσε ότι αν ο Καναδός δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο Σακχίρ, τη θέση του στην AMR23 θα πάρει ο Ντρούγκοβιτς, όπως έγινε στις δοκιμές.

Η ανακοίνωση της Aston Martin αναφέρει: «Η ομάδα θα συνεχίσει να δίνει στον Λανς (Στρολ) κάθε ευκαιρία να τρέξει, εν αναμονή της ανάρρωσης από τον τραυματισμό του. Αν δεν είναι σε αρκετά καλή φυσική κατάσταση για να αγωνιστεί, ο Φελίπε (Ντρούγκοβιτς) θα οδηγήσει την AMR23 δίπλα στον Φερνάντο (Αλόνσο)».

An update on our driver line-up for the #BahrainGP.



The team will continue to give Lance every chance to race, pending recovery from his injury. Should he not be fit to compete, then Felipe will drive the AMR23 alongside Fernando. pic.twitter.com/G0gtPt0tAh