Οι δοκιμές της F1 στο Μπαχρέιν επιβεβαίωσαν τη φόρμα των πρωταθλητών και ανέδειξαν μια νέα ανερχόμενη δύναμη.

Η σεζόν του 2023 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ξεκίνησε ανεπίσημα με το -μοναδικό για φέτος- 3ήμερο δοκιμών στην πίστα του Μπαχρέιν, όπου θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο (3-5 Μαρτίου) το πρώτο grand prix της χρονιάς. Για τρεις ημέρες οι ομάδες και οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα νέα τους «όπλα» ενόψει της μακριάς φετινής μάχης και να προετοιμαστούν όσο γίνεται καλύτερα για τον «μαραθώνιο» των 23 αγώνων που έχουν μπροστά τους μέχρι τον Νοέμβριο.

Η εξαγωγή συμπερασμάτων από δοκιμές της Formula 1 είναι πάντα μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, καθώς πέρα από τους χρόνους στην πίστα συνήθως δεν έχουμε καμία αξιόπιστη πληροφορία για το τι δοκιμάζουν οι ομάδες, πόσο κοντά στο όριο κινούνται οι οδηγοί και τι φορτίο καυσίμου και ρυθμίσεις έχουν τα μονοθέσια. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες σε αυτό το στάδιο όχι μόνο γιατί οι ομάδες κρύβουν τα χαρτιά τους αλλά και γιατί η αγωνιστική τους φόρμα είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Έτσι, όσοι κάνουν στομφώδεις προβλέψεις κινδυνεύουν να εκτεθούν πολύ σοβαρά.

Αν όμως υπάρχει γενική συναίνεση σε κάτι είναι ότι η Red Bull Racing έκανε κατά κάποιο τρόπο επίδειξη δύναμης. Οι πρωταθλητές ίσως είχαν τις πιο απροβλημάτιστες δοκιμές από όλους στο Μπαχρέιν, πέρα από μια μικρή διαρροή στο μονοθέσιο του Μαξ Φερστάπεν τη 2η ημέρα, και έδειξαν ταχύτητα και σταθερότητα.

Πέρα από το γεγονός ότι ο Σέρχιο Πέρεζ σημείωσε το Σάββατο τον καλύτερο χρόνο όλου του 3ημέρου, και πολύ κοντά στην περσινή pole position, υπήρχε σε όλη τη δραστηριότητα των «ταύρων» ένας αέρας υπεροχής, μια βαθιά αυτοπεποίθηση ότι όλα κυλούν όπως τα είχαν σχεδιάσει. Κατά τη διάρκεια του 3ημέρου πειραματίστηκαν με πολλά διαφορετικά στησίματα στην RB19 και πάντα έδειχναν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερα η χαλαρότητα του Μαξ Φερστάπεν ήταν αποκαλυπτική. Ο Ολλανδός δύο φορές πρωταθλητής έδειχνε να μπορεί να κάνει με το μονοθέσιο ό,τι ακριβώς ήθελε και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσει πολύ. Τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα βρίσκονται στο ζενίθ τους και σίγουρα ο τίτλος του φαβορί τους ακολουθεί δικαίως. Το μόνο ερωτηματικό είναι αν και πόσο έχουν επηρεαστεί από την ποινή που τους έχει επιβληθεί στη χρήση της αεροδυναμικής σήραγγας λόγω της υπέρβασης του budget cap αλλά δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Η Scuderia Ferrari πέρυσι έκανε το μεγάλο βήμα και έγινε αυτό που περιμένουν οι tifosi από αυτήν: πραγματικός διεκδικητής του τίτλου. Μπορεί να μην τα κατάφερε το 2022, ωστόσο η περσινή χρονιά αποτελεί μια καλή βάση για τη φετινή διεκδίκηση.

Ο νέος επικεφαλής της ομάδας, ο Φρεντ Βασέρ, δεν έχει πραγματική συμμετοχή στο μονοθέσιο που πάτησε τους τροχούς του στο Σακχίρ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι «παιδί» του Ματία Μπινότο. Φάνηκε όμως ότι οι Ιταλοί μελέτησαν πολύ την περσινή σεζόν και ασχολήθηκαν πολύ με το πώς θα παρουσιάσουν φέτος μια διαφορετική εικόνα.

Στην περίπτωση της ιταλικής ομάδας η γενική άποψη είναι ότι δεν άνοιξε όλα τα χαρτιά της σε αυτές τις δοκιμές, κυρίως όσον αφορά την απόδοση του κινητήρα της. Φάνηκε όμως μια αλλαγή φιλοσοφίας όσον αφορά την προσέγγιση στα χαρακτηριστικά του μονοθέσιου. Φέτος έχει δοθεί έμφαση στην ταχύτητά του στις ευθείες, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει κάποιο μικρό συμβιβασμό στην απόδοσή του στις στροφές. Ας μην ξεχνάμε ότι πέρυσι αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό που έδωσε στη Red Bull Racing το πλεονέκτημα σε πολλές περιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αν και η Ferrrari δείχνει να βρίσκεται ένα βηματάκι πίσω από τους «ταύρους» θεωρώ μεγάλο λάθος να την ξεγράψει κανείς. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ σίγουρα αποτελούν ένα οδηγικό δίδυμο υψηλής ποιότητας και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τους δούμε σε κανονικές αγωνιστικές συνθήκες. Η SF-23 έδειξε να είναι ένα «υπάκουο» μονοθέσιο και οι πληροφορίες λένε ότι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την πίστα συνάδουν με αυτά από το εργοστάσιο, οπότε στο Μαρανέλο δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Η Mercedes-AMG είναι φυσικά μία ομάδα, αλλά σε αυτές τις δοκιμές είναι σαν να παρουσιάστηκαν τρεις διαφορετικές - άλλη κάθε ημέρα. Μετά τα περσινά βάσανα, με ένα μονοθέσιο που δεν δούλευε όπως έπρεπε και κυρίως χωρίς να γνωρίζουν ακριβώς τους λόγους, η W14 αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της γερμανικής ομάδας.

Αν το κέρδισαν μένει ακόμα να φανεί, το σίγουρο όμως είναι ότι δούλεψαν πολύ πάνω στο μονοθέσιο τόσο στο εργοστάσιο όσο και στην πίστα του Μπαχρέιν. Οι Λούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ δοκίμασαν πολλές διαφορετικές διαμορφώσεις, που άλλες δούλεψαν και άλλες μάλλον όχι.

Αν λάβουμε ως πιο αντιπροσωπευτική την 3η ημέρα των δοκιμών, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Mercedes φέτος έχει ένα γρήγορο και σταθερό μονοθέσιο, το οποίο δείχνει απαλλαγμένο από τα σοβαρά προβλήματα -κυρίως το porpoising- που ταλάνισαν την ομάδα πέρυσι. Το ερώτημα είναι αν γεφύρωσαν το χάσμα με τις Red Bull και Ferrari.

Ένα άλλο θέμα στο οποίο συμφωνούν όλοι όσοι παρακολούθησαν αυτές τις δοκιμές είναι το άλμα στην ανταγωνιστικότητα της Aston Martin F1. Η βρετανική ομάδα προσπάθησε πολύ στο διάστημα της διακοπής και παρουσίασε στο Μπαχρέιν ένα μονοθέσιο που στη φιλοσοφία του σχεδιασμού του μοιάζει με εκείνο της Red Bull και εντυπωσίασε με την ταχύτητα και τη συμπεριφορά του.

H Aston Martin δεν είχε στη διάθεσή της και τους δύο οδηγούς της, καθώς ο Λανς Στρολ απουσίασε λόγω τραυματισμού και αντικαταστάθηκε από τον Φελίπε Ντρούγκοβιτς, είχε όμως έναν ιδιαίτερα ορεξάτο Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός στην πρώτη γνωριμία του με την AMR23 έδειξε ότι δεν έχει χάσει τα χαρακτηριστικά που τον έχουν κάνει έναν από τους κορυφαίους οδηγούς στην ιστορία της Formula 1.

Ο Αλόνσο είναι γνωστό ότι έχει τη δυνατότητα να «αναγκάσει» ένα μονοθέσιο να βγάλει την απόδοσή του ακόμα κι αν εκείνο δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμο να συνεργαστεί. Το σημαντικό σε αυτές τις δοκιμές είναι ότι ο Ισπανός δεν χρειάστηκε να ασκήσει αυτήν την επιθετική πειθώ για να «υποτάξει» την AMR23. Η παρουσία τους στην πίστα έμοιαζε περισσότερο με μια αγαστή συνεργασία παρά με την επιβολή της θέλησης του οδηγού. Η Aston Martin κέντρισε το ενδιαφέρον των κορυφαίων ομάδων και ήδη έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για το πόσο κοντά βρίσκεται στη Mercedes και αν θα διεκδικήσει θέση μέσα στην κορυφαία 3άδα των κατασκευαστών.

Μπορεί κάθε χρόνο -δικαίως- να επικεντρωνόμαστε στη μάχη του τίτλου, ωστόσο ακόμα πιο έντονος είναι ο «πόλεμος» που διεξάγεται για τις θέσεις στο μέσο της κατάταξης. Εκεί οι ομάδες παλεύουν με νύχια και με δόντια για τις θέσεις πίσω από τους κορυφαίους, που έχουν μεγάλη σημασία τόσο οικονομική, αφού καλύτερη θέση στη βαθμολογία δίνει μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο, όσο και ψυχολογική και ηθική.

Το 2022 η μάχη αυτή ήταν επική, κυρίως μεταξύ της Alpine και της McLaren, με τους Γάλλους τελικά να επικρατούν. Στις δοκιμές του Μπαχρέιν η Alpine έφερε ένα εντελώς ανασχεδιασμένο μονοθέσιο, που ελπίζει να τη φέρει και φέτος μπροστά από τους βασικούς αντιπάλους της.

Το αμιγώς γαλλικό οδηγικό δίδυμο των Εστσμπάν Οκόν και Πιέρ Γκασλί δεν εντυπωσίασε με τους χρόνους του, ο Οκόν μάλιστα είδε το όνομά του στην τελευταία θέση με τους καλύτερους χρόνους του 3ημέρου. Η Alpine επίσης ήταν η ομάδα στην προτελευταία θέση στον πίνακα με τους συνολικά συμπληρωθέντες γύρους. Το μονοθέσιο της ομάδας, που ονομάζεται Α523, έδειξε στην πίστα να είναι πολύ σκληρό και δύστροπο. Παρόλα αυτά, η γενική αίσθηση είναι ότι η Alpine είναι η ομάδα σε αυτό το τεστ που «κρύφτηκε» περισσότερο από όλες.

Η McLaren είχε ίσως τα περισσότερα προβλήματα από τις ομάδες που πήραν μέρος σε αυτές τις δοκιμές. Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι πέρασαν πολλή ώρα στο γκαράζ και συνολικά συμπλήρωσαν τους λιγότερους γύρους στην πίστα από όλες τις ομάδες. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο θεμελιώδες πρόβλημα με το σχεδιασμό της MCL60 αλλά σίγουρα οι φίλοι της ομάδας δεν αισθάνονται μεγάλη σιγουριά από όσα είδαν τις προηγούμενες ημέρες.

