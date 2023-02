Formula E: Νικητής ο Ντα Κόστα στη Ν. Αφρική με το προσπέρασμα της χρονιάς (vid)

Ο Πορτογάλος οδηγός της Porsche θριάμβευσε στον αγώνα του Κέιπ Τάουν έπειτα από επική μάχη με τον Ζαν-Ερίκ Βερν.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ηλεκτρικών μονοθεσίων της Formula E επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Ν. Αφρική για τον 5ο αγώνα της χρονιάς, που πραγματοποιήθηκε στους δρόμους του Κέιπ Τάουν. Σε αυτόν τον αγώνα, έπειτα από 32 συναρπαστικούς γύρους, νικητής αναδείχτηκε ο Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα.

Ο Πορτογάλος οδηγός της Porsche παρότι ξεκίνησε από τη 12η θέση του grid εκμεταλλεύτηκε όλες τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και βρέθηκε στους τελευταίους γύρους να βρίσκεται μέσα στη διεκδίκηση του βάθρου. Σε αυτό το τελευταίο σκέλος του αγώνα έκανε ορισμένες εκπληκτικές προσπεράσεις και δύο γύρους πριν από το τέλος πέρασε τον Ζαν-Ερίκ Βερν της DS Penske με μια κίνηση χειρουργικής ακρίβειας, ενώ οι δύο οδηγοί κινούνταν δίπλα-δίπλα με ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα, για να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη.

Δείτε παρακάτω το επικό προσπέρασμα του Ντα Κόστα

Ο Βερν, που είχε κερδίσει στον προηγούμενο αγώνα στην Ινδία, αρκέστηκε στη 2η θέση, που όμως τον ανέβασε αρκετά στη βαθμολογία. Ο Νικ Κάσιντι της Envision τερμάτισε στην 3η θέση και συμπλήρωσε το βάθρο, που είχε τους ίδιους τρεις οδηγούς με τον προηγούμενο αγώνα αλλά σε διαφορετική σειρά.

Το e-prix του Κέιπ Τάουν ήταν επεισοδιακό, με αρκετά ατυχήματα και ανατροπές. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Πασκάλ Βερλάιν της Porsche βρέθηκε εκτός αγώνα ήδη από τον πρώτο γύρο, όταν έκανε λάθος στο φρενάρισμα και έπεσε πάνω στο πίσω μέρος του μονοθεσίου του Σεμπαστιάν Μπουεμί, με αποτέλεσμα να σπάσει την ανάρτηση του δικού του μονοθεσίου και να εγκαταλείψει.

