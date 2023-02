Formula E: Ο Βερν επέστρεψε στις νίκες με σεμινάριο άμυνας στο Χαϊντεραμπάντ (vid)

Ο Ζαν-Ερίκ Βερν της DS Penske κράτησε με νύχια και με δόντια πίσω του τον Νικ Κάσιντι της Envision σε ένα χαοτικό αγώνα με πολλές συγκρούσεις και ανατροπές.

Ο 4ος αγώνας της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ηλεκτρικών μονοθεσίων Formula E έγινε στο Χαϊντεραμπάντ της Ινδίας και σήμανε την επιστροφή στις νίκες για τον Ζαν-Ερίκ Βερν έπειτα από δύο χρόνια. Ο οδηγός της DS Penske, και δύο φορές πρωταθλητής του θεσμού, ξεκίνησε από την πρώτη σειρά της εκκίνησης και πήρε γρήγορα την πρωτοπορία στον αγώνα. Στο τελευταίο κομμάτι του όμως δέχτηκε ασφυκτική πίεση από τον Νικ Κάσιντι της Envision Racing, ο οποίος είχε πολύ περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια στην μπαταρία του. Ο Βερν όμως αμύνθηκε ιδανικά και κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας τον Νεοζηλανδό στη 2η θέση.

Την 3η θέση στον αγώνα «κληρονόμησε» ο Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα της Porsche, όταν ο Σεμπαστιάν Μπουεμί με τη δεύτερη DS Penske πήρε στο τέλος ποινή διέλευσης από τα pit γιατί χρησιμοποίησε περισσότερη ισχύ από την επιτρεπόμενη και έτσι έπεσε στην 15η θέση. Ήταν μια εντυπωσιακή επίδοση από τον Ντα Κόστα, ο οποίος ξεκίνησε από τη 13η θέση.

UPDATE: @afelixdacosta has been promoted to the podium on his 100th race in Formula E, after Envision Racing's Sebastien Buemi was hit with a drive-through penalty.@GreenkoIndia #HyderabadEPrix pic.twitter.com/JNomLcOyXZ