Μια ματιά στη λίστα των γύρων που κάλυψε κάθε ομάδα στην πρώτη ημέρα δοκιμών εξέλιξης της F1 γεννά κουβέντα.

Επιτέλους η Formula 1 επέστρεψε, με την πρώτη ημέρα των χειμερινών δοκιμών εξέλιξης στην πίστα του Μπαχρέιν! Μία ημέρα χορταστική, με πολλή δράση, την οποία παρακολουθήσατε γύρο προς γύρο μέσω του LIVE του Gazzetta.

O Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων όμως δεν είναι αυτή η κατάταξη που έχει σημασία σε αυτή τη χρονική περίοδο. Η κατάταξη που νοιάζει άπαντες, είναι αυτή που θα βρείτε πιο κάτω και αφορά στους γύρους που έχει καλύψει κάθε ομάδα σήμερα στο Σακχίρ.

F1 IS BACK! 🤩🤩🤩



Carlos couldn't wait to get going! 👀



Do we count this as our first overtake of the year? 😆#F1 #F1Testing @CarlosSainz55 pic.twitter.com/tnseyoGxyv