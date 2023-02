Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν, ήταν ο πρωταγωνιστής στην εναρκτήρια ημέρα των χειμερινών δοκιμών της F1 που διεξάγονται στο Μπαχρέιν.

Η Formula 1 επέστρεψε, με τις χειμερινές δοκιμές εξέλιξης που διεξάγονται στο Μπαχρέιν! Η πίστα του Σακχίρ φιλοξενεί το ένα και μοναδικό τεστ της σεζόν, μία εβδομάδα πριν τη μεγάλη πρεμιέρα που θα πραγματοποιηθεί στην ίδια πίστα.

Έπειτα από τρεις μήνες απουσίας, ομάδες και οδηγοί επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον και έκαναν τα πρώτα βήματα στο 2023. Τα προγράμματά τους στην πρώτη εκ των τριών ημερών δοκιμών, περιλάμβαναν αξιολόγηση μονοθεσίων, αεροδυναμικές μετρήσεις και δοκιμές, ενώ δεν έλειψαν οι πειραματισμοί με το στήσιμο των μονοθεσίων για μεγάλα και μικρά stint.

Meet our stunning 2023 cars 😍



Which one is your favourite?! 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/f3CNaKsmjl — Formula 1 (@F1) February 23, 2023

Ταχύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός βρήκε άμεσα ρυθμό με τη νέα RB19 και σημείωσε την καλύτερη επίδοση, στο 1:32,937 με τη C3 γόμα ελαστικών. Μάλιστα, ήταν ο μόνος που έτρεξε και στις δύο περιόδους, πραγματοποιώντας συνολικά 157 γύρους, απόσταση που ισοδυναμεί με σχεδόν τρία Grand Prix στο Σακχίρ.

Στη 2η θέση της κατάταξης βρέθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο, στην πρώτη του εμφάνιση με την Aston Martin AMR23. O Ισπανός, παρά τα προβλήματα στην αρχή του απογευματινού σκέλους, πίεσε και λίγο έλειψε να πάρει εκείνος την πρώτη θέση. Μαζί με τον Φελίπε Ντρούγκοβιτς, που αντικαθιστά τον Λανς Στρολ, κάλψυαν 100 γύρους για τη βρετανική ομάδα.

Dancing in the desert. 🏜️#F1Testing pic.twitter.com/b2O01oKJvb — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 23, 2023

Η Scuderia Ferrari είχε μια πολύ εποικοδομητική ημέρα. Οι Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκαν στις θέσεις 3 και 4, συμπληρώνοντας 136 γύρους. Στην 5η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren, o οποίος δοκίμασε να πιέσει στα τελευταία λεπτά, δίχως όμως να εντυπωσιάσει. Η βρετανική ομάδα αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, με τους οδηγούς της να σταματούν στους 92 γύρους.

Η Mercedes-AMG είχε μια αρκετά ήσυχη πρώτη ημέρα δοκιμών. Ο Λιούις Χάμιλτον είχε τον 6ο ταχύτερο χρόνο και μαζί με τον Τζορτζ Ράσελ ολοκλήρωσαν 155 γύρους με τη νέα W14.

Εντός της πρώτης 10άδας ήταν οι οδηγοί της Williams, διανύοντας σε συνδυασμό τον εντυπωσιακό αριθμό των 149 γύρων. Η Alfa Romeo κατέγραψε επίσης 138 γύρους, η Haas 108 και η Scuderia AlphaTauri 131.

Σε αυτή την πρώτη ημέρα δοκιμών, είδαμε μόλις μία κόκκινη σημαία. Υπαίτιος ήταν ο Ντρούγκοβιτς της Aston Martin, o οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα στα ηλεκτρικά με την AMR23 του. Επιπλέον, η FIA δοκίμασε τα λειτουργικά συστήματά της, όπως το Virtual Safety Car, ώστε να ελέγξει πως όλα λειτουργούν σε αρμονία.

A tough start to testing for Aston Martin 🫣@FelipeDrugovich went on to finish P7 with 40 laps completed 🙌#F1 #F1Testing pic.twitter.com/kX8B7oguPl — Formula 1 (@F1) February 23, 2023

Η δράση συνεχίζεται την Παρασκευή, 24/2, με τη δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών. Η έναρξη του πρωινού σκέλους είναι προγραμματισμένη για τις 9:00 ώρα Ελλάδος. Όμως το gMotion by Gazzetta θα βρίσκεται ήδη σε ρυθμούς δοκιμών, με τη LIVE κάλυψη της δεύτερης ημέρας να ξεκινά από τις 8:45.

Αποτελέσματα Δοκιμές Μπαχρέιν 1η Ημέρα

Φωτογραφίες: Red Bull Racing