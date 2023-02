Η Aston Martin ανακοίνωσε πως ο αναπληρωματικός οδηγός της θα πάρει τη θέση του τραυματία Καναδού στην πίστα του Σακχίρ.

Λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Μπαχρέιν για το μοναδικό χειμερινό τεστ της σεζόν, η Aston Martin ανακοίνωσε πως ο Λανς Στρολ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης με ποδήλατο. Ως αποτέλεσμα, ο 24χρονος Καναδός θα αναγκαστεί να λείψει από το τριήμερο (25-27./2) στην πίστα του Σακχίρ.

Πρόκειται για ένα τεράστιο μειονέκτημα για τον Καναδό, μιας και δεν θα έχει χρόνο να αξιολογήσει τη νέα AMR23, να τη συνηθίσει και να αντλήσει το μέγιστο από τις δυνατότητές της. Ωστόσο η Aston Martin δεν ανακοίνωσε εκείνη τη στιγμή το ποιος θα πάρει τη θέση του, με αρκετά ονόματα να θέτουν υποψηφιότητα.

Εν τέλει, η θέση πήγε στον αναπληρωματικό της οδηγό, Φελίπε Ντρούγκοβιτς. Όπως ανακοίνωσε η βρετανική ομάδα, ο Βραζιλιάνος πρωταθλητής της Formula 2 για το 2022, θα οδηγήσει την AMR23 στο πρωινό σκέλος της πρώτης ημέρας δοκιμών στο Μπαχρέιν.

Ο Φερνάντο Αλόνσο, θα καθίσει πίσω από το τιμόνι του πράσινου μονοθεσίου στο απογευματινό σκέλος της ίδιας ημέρας. Η ομάδα δεν έχει ανακοινώσει το πρόγραμμά της για την Παρασκευή και το Σάββατο. Όπως είχε ανακοινώσει, η κατάσταση της υγείας του Στρολ θα εξετάζεται μέρα με τη μέρα, προκειμενένου να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στα καθήκοντά του.

Σε αντίθετη περίπτωση, τότε ο Ντρούγκοβιτς θέτει υποψηφιότητα ώστε να αγωνιστεί στο Grand Prix Μπαχρέιν, το τριήμερο 3-5 Μαρτίου.

Ο έτερος αναπληρωματικός οδηγός της Aston Martin, Στόφελ Φαντούρν, δεν είναι διαθέσιμος για τις δοκιμές της Formula 1. O Βέλγος έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Formula E, ενώ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα έκανε δοκιμές με την Peugeot για το WEC, καθώς εκτελεί χρέη δοκιμαστή.

O Ντρούγκοβιτς έχει εμπειρία από μονοθέσια νέας γενιάς της Formula 1, καθώς οδήγησε την Aston Martin AMR22 στις δοκιμές νέων οδηγών του Άμπου Ντάμπι τον περασμένο Δεκέμβριο.

UPDATE: @FelipeDrugovich will attend the Bahrain test to share driving duties with Fernando Alonso. Felipe is scheduled to drive AMR23 on Thursday morning with Fernando taking over in the afternoon.



