Η ώρα της πρεμιέρας της πέμπτης σεζόν του δημοφιλούς ντοκιμαντέρ του Netflix πλησιάζει.

Απομένει πια λιγότερο από μία εβδομάδα για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης πέμπτης σεζόν του ντοκιμαντέρ του Netflix “Formula 1: Drive To Survive”.

Ένα τηλεοπτικό προϊόν που άλλαξε άρδην τα δεδομένα, εκτοξεύοντας τη δημοτικότητα του σπορ – ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στις 24 Φεβρουαρίου λοιπόν θα είναι διαθέσιμος ο νέος κύκλος επεισοδίων, που αφορά στη συναρπαστική περυσινή αγωνιστική σεζόν. Που ξεκίνησε με τη Scuderia Ferrari και τον Σαρλ Λεκλέρ καβάλα στο άλογο κι ολοκληρώθηκε με πρωταθλητές τη Red Bull Racing και τον Μαξ Φερστάπεν.

Και που είχε μία Mercedes να αντιμετωπίζει δράματα αλλά στην πορεία της χρονιάς να βρίσκει λύσεις.



Το Netflix μοιράστηκε ένα νέο trailer για να μας ανοίξει κι άλλο την όρεξη κι αυτό ξεκινά εστιάζοντας στην επιστροφή του Φερστάπεν που ήταν απών στον τέταρτο κύκλο.

Το δίλεπτο video περιλαμβάνει ακόμα πληθώρα συγκρούσεων και μαχών, καθώς και πιπεράτες ατάκες που αποκαλύπτουν για πολλοστή φορά πως το παρασκήνιο της Formula 1 μπορεί να είναι εξίσου ενδιαφέρον με τη μάχη εντός πίστας.

Περισσότερα πατώντας play…

It's a new dawn for @F1: Drive To Survive...



Season 5 premieres February 24 pic.twitter.com/dNNmIQ0riB