H κυκλοφορία της νέας σεζόν για τη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix για την F1 πλησιάζει και η συνδρομητική πλατφόρμα μάς προετοιμάζει για το τι θα δούμε.

Την πρώτη γεύση ενόψει της πρεμιέρας της πέμπτης σεζόν του Drive to Survive μας χάρισε το Netflix. H διάσημη σειρά-ντοκιμαντέρ επιστρέφει τον επόμενο μήνα και θα μας χαρίσει μία διαφορετική ματιά σε όλα όσα εκτυλίχθηκαν στην περασμένη χρονιά της Formula 1.

Με δεδομένο πως προσπαθεί να μας μεταφέρει στα παρασκήνια του σπορ, αναμένεται να δούμε ενδιαφέρουσες ιστορίες όπως η πτώση της Mercedes-AMG από την κορυφή και φυσικά την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν. Επιπλέον, αναμένεται να δούμε τον Ματία Μπινότο στο τιμόνι μιας Ferrari και συνοδηγό τον επικεφαλής της Haas, Γκίνθερ Στάινερ. Μένει να δούμε αν η φετινή έκδοση θα προκαλέσει ίντριγκες του παρελθόντος, καθώς αρκετοί οδηγοί δεν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που παρουσιάζονται ορισμένα γεγονότα. Το γεγονός αυτό ώθησε τον Μαξ Φερστάπεν στο να μην πάρει μέρος στην τέταρτη σεζόν του Drive to Survive.

Το Netflix, για να μας προετοιμάσει για την πέμπτη σεζόν, δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από διάφορα χρονικά σημεία της σεζόν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν η απογοήτευση στο βλέμμα του Τότο Βολφ της Mercedes και τα εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου του Γιούκι Τσουνόντα.

Η νέα σεζόν του Drive to Survive θα κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου, την ημέρα που θα διεξάγεται η δεύτερη ημέρα χειμερινών δοκιμών στο Μπαχρέιν.

FIRST LOOK 👀 Drive To Survive S5. 24 Feb. pic.twitter.com/jmMSfSMKe5